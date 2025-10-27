Anh hứa sẽ mang lại cho em vòng tay ấm áp

Quan điểm sống của anh là: "Khi mặt trời mọc thì hết lòng vì công việc, khi mặt trời lặn sẽ ôm lấy người mình thương yêu".

Anh gom đầy nỗi nhớ và gửi theo làn gió, mà ngỡ nơi ấy em cũng làm như vậy thì sao nhỉ? Chắc là hai nỗi nhớ sẽ gặp nhau ở giữa đường và chúng mình sẽ được gặp nhau, phải không em?

Em, người anh chưa từng biết tên và chưa từng gặp mặt, có lẽ chúng ta đang là người vô hình, phải không em? Nhưng người vô hình vẫn nhìn thấy nhau, em nhỉ? Vì "khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, bất cứ ở đâu cũng sẽ tìm thấy nhau...".

Thời gian qua đi, anh mải mê vùi đầu vào công việc để rồi chợt nhận ra ánh nắng ban mai đã nâng bước chân anh đến với mùa thu của Hà Nội - mùa của niềm thương nỗi nhớ, hay là mùa của nhớ thương... Là phố đã gọi mùa, hay những chiếc lá vàng rơi xào xạc gọi mùa thu sang? Một Hà Nội đẹp, đắm say lòng người. Vậy mà có một người vẫn đang đi tìm một người. Có lẽ nào, giữa đường đời tấp nập, chúng ta vô tình đi lướt qua nhau mà không hay, phải không em?

"Tôi đi tìm cái nửa của tôi

Nhưng tìm mãi suốt một đời chưa thấy...

Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?

Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em..."

Anh, người đàn ông từng trải, đang sống và làm việc tại Hà Nội, là bố đơn thân cùng bé trai 12 tuổi. Bé rất ngoan và tự lập. Gần đây, bé nói muốn có một người mẹ để được bầu bạn, tâm sự và được bù đắp tình cảm mẫu tử mà bấy lâu nay bé đã chịu thiệt thòi.

Đó cũng là lý do và động lực để anh xuất hiện ở đây, đi tìm một nửa cho cuộc sống của mình. Anh không mang lại cho em cuộc sống giàu sang nhưng anh hứa sẽ mang lại cho người ấy vòng tay ấm áp, là chỗ dựa tinh thần và bờ vai vững chắc mỗi khi người ấy gặp áp lực trong công việc hay cuộc sống.

Anh muốn tìm người phụ nữ thủy chung, có tấm lòng bao dung và nhân hậu. Hình thức chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, còn điều quan trọng nhất là tâm hồn. Vì vẻ đẹp thật sự chính là ánh nhìn của người có tâm ý.

Quan điểm sống của anh là: "Khi mặt trời mọc thì hết lòng vì công việc, khi mặt trời lặn sẽ ôm lấy người mình thương yêu". Cảm thông, tôn trọng và biết lắng nghe, chia sẻ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống là điều cần thiết.

Khoảng cách địa lý hay tuổi tác không phải là rào cản lớn, miễn là mình có sự đồng điệu trong hoàn cảnh và tâm hồn. Anh hy vọng sẽ có một phép màu giúp chúng mình xích lại gần nhau, để mùa đông không còn giá lạnh.

Nhà là nơi để chúng ta trở về sau một ngày làm việc vất vả, nơi có anh, có em và có con của chúng ta. Anh đã xuất hiện ở đây rồi, sẽ luôn dang rộng vòng tay ấm áp đón chào em và con.

Nếu em cảm thấy có nét tương đồng với hoàn cảnh của anh, mình hãy cho nhau cơ hội được làm quen và hẹn hò nhé, em? Biết đâu, chúng mình chính là mảnh ghép cuối cùng của nhau, mảnh ghép của bức tranh gia đình hạnh phúc mà cả anh và em đều đang tìm kiếm.

Nếu Hà Nội vẫn còn tắc đường, em hãy rẽ sang con đường online này nhé (cười). Anh sẽ chờ em ở cuối con đường vì "mọi âm điệu du dương trên thế gian này đều vô nghĩa đối với anh thôi, chỉ những lúc có mặt em, anh mới cảm thấy ánh sáng mặt trời".

Mong thư của em.

