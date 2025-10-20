Anh hứa luôn tôn trọng và khiến em cảm thấy được yêu thương

Nếu em tìm người bạn trai trưởng thành, biết quan tâm và sẵn sàng cùng em xây dựng mối quan hệ nghiêm túc, đừng ngần ngại gửi tin cho anh.

Gửi em, cô gái mà anh đang tìm kiếm, Hà Nội đã vào thu rồi đấy em. Cái cảm giác khi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng rơi, chợt khiến anh muốn có một người ngồi đối diện, để cùng anh chia sẻ khoảnh khắc an yên này. Anh tự hỏi, liệu em có đang cảm nhận cái se lạnh đầu mùa giống như anh không?

Anh sinh năm 1995, là một chàng trai khá chân thật và đôi khi hơi ngây ngô. Hiện tại, anh làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Dù bận rộn với những guồng quay của công việc, anh vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng và cân bằng cuộc sống. Anh tin rằng, sự trưởng thành không chỉ nằm ở công việc mà còn nằm ở cách mình đối xử với những người xung quanh và sự nghiêm túc trong các mối quan hệ. Mặc dù là người có trách nhiệm trong công việc, anh có nhiều sở thích để thư giãn. Anh thích những chuyến đi ngẫu hứng vào cuối tuần, thích khám phá những vùng đất mới, hoặc đơn giản là cùng em tản bộ quanh Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền trong tiết trời se lạnh.

Về âm nhạc, anh là fan của những bản ballad nhẹ nhàng, những ca khúc Indie "chill" và những bài hát có thể nghe đi nghe lại nhiều lần mà không chán. Hy vọng gu âm nhạc của chúng ta sẽ hợp nhau để anh có thể lập một playlist cho riêng hai đứa. Về tính cách, anh là người chân thành, biết quan tâm và luôn cố gắng là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu. Anh không hứa sẽ lãng mạn như trong phim, nhưng anh hứa sẽ luôn tôn trọng và khiến em cảm thấy được yêu thương.

Mùa thu Hà Nội đẹp lắm em ạ nhưng một mình ngắm lá vàng rơi, một mình đi qua phố hoa sữa, vẫn thấy thiếu vắng. Anh mong em sẽ là người cùng anh thưởng thức một cốc cà phê trứng nóng hổi, cùng xem những bộ phim hay, quan trọng nhất, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đơn giản nhưng sâu sắc. Em à, nếu em tìm người bạn trai trưởng thành, biết quan tâm và sẵn sàng cùng em xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, đừng ngần ngại gửi cho anh một tin nhắn nhé. Hy vọng anh sẽ sớm có cơ hội được đồng hành cùng em trong mùa thu này và những mùa sau nữa.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ