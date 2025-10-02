Anh hơi nhút nhát nhưng thật thà, tìm người kiên nhẫn

Anh hứa không làm em tổn thương vì vô tâm, không “mất hút” mỗi khi bận, sẽ luôn đi cạnh em, chứ không đi trước hay đi sau quá xa.

Anh tự nhận mình không giỏi "thả thính", nên đành lên đây đăng tin tuyển...người yêu nghiêm túc vậy.

Về anh: Ngoại hình không sáu múi nhưng một múi to, ấm áp để ôm vừa đủ. Tính tình: hiền lành, thích lắng nghe, không thích cãi nhau. Anh 34 tuổi, nhà ở Sài Gòn, cao 1m75, không hút thuốc, thích sách và viết nhật ký. Sở trường: pha mì gói siêu đỉnh, gọt táo không đứt, chở đi ăn không lười, càm ràm dễ thương. Sở đoản: hơi nhát lúc mới quen, không giỏi nói lời đường mật, nhưng đã quý ai thì sẽ trân trọng thật lòng. Cuộc sống của anh khá ổn định: ở Sài Gòn, công việc tốt, tự lo được cho bản thân.



Nhưng anh nghĩ, đời này có người để cùng ăn bữa cơm tối, kể nhau nghe chuyện công ty, rủ nhau đi du lịch trốn deadline thì vẫn thú vị hơn nhiều. Anh không mong tìm "nữ chính hoàn hảo". Chỉ mong gặp một cô gái giản dị, tử tế, biết chia sẻ và sẵn sàng cùng nhau vượt những lần giận hờn, cãi nhau rồi lại làm hòa. Anh hứa sẽ không làm em tổn thương vì vô tâm, sẽ không "mất hút" mỗi khi bận, sẽ luôn đi cạnh em, chứ không đi trước hay đi sau quá xa. Anh biết để bắt đầu cần thời gian, vậy nên không vội vàng, không thúc ép, không làm phiền nếu không hợp nhau. Nếu em thích đàn ông trưởng thành nhưng vẫn biết đùa chút xíu, thích được lắng nghe hơn là tranh cãi, thì anh đây, mở lòng đợi em nhắn tin.



PS: Đã chuẩn bị trầu cau từ lâu, chỉ chờ người phù hợp để rước về. Nếu không hợp làm người yêu, biết đâu hợp làm bạn thân ăn vặt, cũng đáng thử đúng không? Đang online, đợi tin nhắn từ em.

