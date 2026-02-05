Anh hòa đồng, điềm đạm, sống tình cảm

Anh không tìm sự hoàn hảo, chỉ cần sự chân thành, ấm áp và sẵn sàng bước chậm cùng nhau.

Một cái tết nữa sắp về, giữa những ngày cuối năm bận rộn, khi mọi người tất bật chuẩn bị sum vầy, anh chợt nhận ra mình vẫn còn thiếu một người để cùng chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường. Nhiều năm trôi qua, bạn bè xung quanh đã lần lượt lập gia đình, có nơi để trở về mỗi dịp tết. Còn anh, vẫn đi một mình. Vì vậy hôm nay, anh viết vài dòng ở đây, mong rằng có thể gặp được một người phù hợp, nếu có duyên thì cùng nhau đồng hành trong năm mới và chặng đường phía trước.

Giữa thành phố đông đúc và nhịp sống nhanh này, anh tin rằng ai cũng có lúc mong tìm được một người để lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia. Anh sinh ra ở Đắk Lắk, vào Sài Gòn đã lâu và đang sinh sống, làm việc tại TP HCM, đã 32 tuổi rồi. Về tính cách, anh là người hòa đồng, điềm đạm, sống tình cảm và chân thành. Anh coi trọng gia đình, sự rõ ràng và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Hiện tại, cuộc sống và công việc của anh khá ổn định, chỉ thiếu một người để cùng đi bộ sau giờ tan ca, cùng ngồi cà phê cuối tuần, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhưng đủ làm ấm lòng nhau.

Anh mong gặp một bạn nữ đang độc thân, về tuổi tác thì hy vọng em nhỏ tuổi hơn anh, hiền lành, biết lắng nghe, chia sẻ và có cùng mong muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Nếu em cùng quê hoặc ở các tỉnh lân cận thì càng tốt, nhưng điều đó không phải là điều kiện bắt buộc. Anh không tìm sự hoàn hảo, chỉ cần sự chân thành, ấm áp và sẵn sàng bước chậm cùng nhau. Nếu em cũng tìm một tình yêu nghiêm túc, được xây dựng từ sự tôn trọng và thấu hiểu, có lẽ chúng ta nên cho nhau cơ hội bắt đầu bằng vài lời trò chuyện nhẹ nhàng. Hy vọng giữa rất nhiều người xa lạ, chúng ta có thể có duyên gặp gỡ và tìm hiểu nhau.

