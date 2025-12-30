Anh họ nuôi của vợ khoác vai em trước mặt tôi

Vợ nói chuyện đó bình thường, vì họ quen biết từ nhỏ tới lớn nên có vấn đề gì đâu.

Chuyện là vợ chồng tôi về quê vợ chơi vào cuối tuần với họ hàng bên vợ, vợ nói là lâu lắm rồi không về (quê cha). Lúc ăn uống, nhậu lai rai cũng bình thường, nhưng lúc tôi và con đang chơi đùa, vợ nói chuyện với người anh họ (là con nuôi của bà nội bên vợ) là chủ nhà, trên dưới 40 tuổi, tôi từng gặp qua một lần. Vợ tôi hỏi anh ta là nhà rộng bao nhiêu mét vuông, kiểu như hỏi thăm nhà rộng cỡ nào từ đâu sang đâu.

Sau đó, anh ta dẫn vợ tôi đi xem. Lúc đó tôi ở đằng sau, anh ta với vợ tôi đi trước, anh ta có vòng tay qua vai vợ tôi. Tôi thấy là lạ. Rồi anh ta đưa tay xuống và nói "ồ anh xin lỗi nha", quay đằng sau nói cả tôi nghe, chắc anh ta thấy ngại khi quàng qua vai vợ tôi trước mặt tôi. Tôi nói với vợ là "anh họ em chỉ là con nuôi, không phải là anh họ ruột hay cậu chú ruột trong dòng họ nên như vậy là không đúng, vừa không đúng vừa thiếu tôn trọng anh". Vợ nghe xong nói chuyện đó bình thường, vì họ quen biết từ nhỏ tới lớn nên có vấn đề gì đâu. Mọi người thấy chuyện này thế nào.

Xuân Trường