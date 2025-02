Anh hiền lành, ít nói, hướng nội và ít la cà

Hy vọng em hơi truyền thống, yêu gia đình và thích cuộc sống hơi gần gũi với thiên nhiên.

Lại một năm mới nữa đến, tình cờ đọc báo mình biết đến VnExpress. Qua chuyên mục, mình đọc được nhiều bài viết trên đây các bạn đã thành đôi nên cũng muốn viết bài, mong may mắn sẽ mỉm cười với mình, có thể tìm được một nửa còn lại phù hợp trong năm mới này. Mình 37 tuổi, làm việc tại thành phố Buôn Mê Thuột nơi mình sinh ra và lớn lên. Về tính cách mình hiền lành hơi ít nói, hơi hướng nội và ít la cà. Mình dễ nhìn, nhưng hơi thấp tý nhé, chỉ có 1m65. Thời gian cứ thế dần trôi, có lẽ do công việc hay do duyên số chưa tới nên mình vẫn độc thân. Nhưng mình tin duyên số rồi sẽ đến thôi. Hy vọng mọi thứ diễn ra là do duyên và sẽ đến một cách tự nhiên nhất.

Về nửa kia, mình hy vọng bạn hơi truyền thống nhé, yêu gia đình và thích cuộc sống hơi gần gũi với thiên nhiên, như vậy sẽ phù hợp với mình. Thông qua bài viết, mình mong chờ tìm được một nửa mảnh ghép còn lại để cùng nhau đi tiếp con đường phía trước, trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn, cùng nhau chia sẻ, hoàn thiện và thay đổi bản thân để phù hợp với nhau hơn. Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và phù hợp, hãy cho cả hai cơ hội tìm hiểu thêm về nhau nhé. Hy vọng năm mới này mình sẽ có đôi.

