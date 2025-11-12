Anh hiền lành, chân thành, biết lắng nghe

Mong tìm người có tính cách tương đồng, hiền lành, biết lắng nghe, sống tích cực và hướng về gia đình.

Chào các bạn đọc giả VnExpress, mình tên Hoàng năm nay 32 tuổi, đang sống và làm việc ổn định tại Quảng Ninh. Công việc của mình khá ổn định, cuộc sống không quá bon chen, chỉ mong bình yên và có người cùng chia sẻ mỗi ngày.



Tính cách của mình hiền lành, chân thành và biết lắng nghe. Trong mọi mối quan hệ, mình luôn coi trọng sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Mình không giỏi thể hiện bằng lời, nhưng luôn cố gắng thể hiện bằng hành động, từ những điều nhỏ nhất như quan tâm, chia sẻ, hay đơn giản là cùng lắng nghe sau một ngày dài.



Về sở thích, mình yêu thích du lịch, đọc sách, thể thao và đặc biệt là nuôi thú cưng. Mỗi chuyến đi mang lại cho mình cảm giác tự do và giúp mình nhìn cuộc sống tích cực hơn. Những lúc rảnh, mình thường đọc sách, chạy bộ hoặc chơi cùng mấy "boss" nhỏ ở nhà. Mình tin rằng cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều khi có ai đó cùng chia sẻ niềm vui, cùng đồng hành trên những hành trình như thế.



Mình mong muốn tìm được một người có tính cách tương đồng, hiền lành, biết lắng nghe, sống tích cực và hướng về gia đình. Nếu bạn cũng yêu thích du lịch, thể thao hay đơn giản chỉ muốn có một người cùng trò chuyện mỗi tối, thì có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.



Mình không tìm mối quan hệ thoáng qua, mà thật sự nghiêm túc và chân thành trong việc tìm một người thương trăm năm. Hy vọng rằng, đâu đó giữa dòng người tấp nập, mình có thể gặp được người phù hợp để cùng nhau vun đắp, cùng nhau đi qua những ngày bình yên và cả những chặng đường dài phía trước.

