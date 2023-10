Ảnh hậu trường 'Titanic' được công bố sau 26 năm

Leonardo di chuyển giữa các điểm quay ở phim trường. Theo Entertainment Weekly, tác phẩm được ghi hình phần lớn tại Bajo Studios ở Baja California, Mexico - bối cảnh của nhiều phim khác như Deep Blue Sea (1999), Trân Châu Cảng (2001), Master and Commander: The Far Side of the World (2003).