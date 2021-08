‘Ảnh hậu’ Jeon Do Yeon đóng cặp Ryu Jun Yeol

Minh tinh Jeon Do Yeon vào vai nữ văn sĩ lấy lại niềm tin cuộc đời nhờ tình yêu với Kang Jae (Ryu Jun Yeol) trong phim truyền hình “Lost”.

Phim gồm 16 tập, thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, xoay quanh tình yêu của hai con người lạc lối, mất lý tưởng sống. Jeon Do Yeon vào vai Bu Jung, 40 tuổi, người viết thuê thấy cuộc đời vô nghĩa, tương lai không biết đi về đâu. Cô gặp và yêu Kang Jae, 27 tuổi, kẻ mơ ước thoát khỏi cảnh nghèo nhưng không làm gì thành công. Bộ đôi dần tìm được sự đồng cảm và giúp nhau chữa vết thương lòng.

Teaser phim "Lost" của Jeon Do Yeon Teaser phim "Lost". Tác phẩm kỷ niệm 10 năm thành lập của đài JTBC, khởi chiếu từ ngày 4/9 ở khung giờ 10 rưỡi tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, thay thế cho "Nevertheless". Video: Youtube JTBC

Dự án đánh dấu sự trở lại của Jeon Do Yeon trên sóng truyền hình sau 5 năm kể từ The Good Wife (2016). Trong buổi đọc thử kịch bản phim, cô đã khóc rất nhiều khi thể hiện cảm xúc của nhân vật. Nữ diễn viên nói sẽ cố gắng hết sức cho vai diễn và hy vọng người xem truyền hình ủng hộ phim. Cô thấy vui khi được gặp lại khán giả qua một tác phẩm hay như vậy.

Sinh năm 1973, Jeon Do Yeon là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất hiện tại thắng giải "Nữ chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Cannes 2007 với Secret Sunshine. Cô ghi dấu ấn với nhiều phim điện ảnh như Untold Scandal (2003), You Are My Sunshine (2005), My Dear Enemy (2008), The Housemaid (2010)... Jeon Do Yeon cũng là một trong số ít diễn viên thắng "Nữ chính xuất sắc" tại ba giải thưởng lớn của Hàn Quốc gồm Chuông Vàng, Rồng Xanh và Baeksang. Gần nhất, cô xuất hiện trên màn ảnh rộng với hai bộ phim Beasts Clawing at Straws (2020) và Emergency Declaration (2021).

Tạo hình nhân vật của Jeon Do Yeon trong phim. Ảnh: JTBC

Đóng cặp Jeon Do Yeon là Ryu Jun Yeol, nam diễn viên sinh năm 1986 nổi tiếng với Reply 1988 (2015-2016). Anh cũng trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm kể từ Lucky Romance (2016). Dàn diễn viên còn có: Park Byung Eun (Kingdom: Ashin of the North), Park Ji Young (Moon Lovers: Secret Heart Ryeo), Kim Hyo Jin (Private Lives), Yang Dong Geun...

Series là phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Hur Jin Ho, người nổi danh với nhiều tác phẩm melodrama trên màn ảnh rộng như Christmas in August (1998), One Fine Spring Day (2001), April Snow (2005)... Biên kịch là Kim Ji Hye, tác giả của các phim điện ảnh Architecture 101 (2012), Hope (2013), My Love, My Bride (2014).

Sơn Phước (Theo Korea Herald)