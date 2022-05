Ảnh hậu Hàn Quốc qua đời ở tuổi 56

Kang Soo Yeon, diễn viên Hàn từng đoạt Ảnh hậu tại LHP Venice, qua đời ngày 7/5 ở tuổi 56.

Theo Yna, bác sĩ tại bệnh viện ở Seoul chẩn đoán Kang Soo Yeon bị xuất huyết não, không qua khỏi sau hai ngày điều trị. Sáng 5/5, nghệ sĩ bị đau đầu dữ dội, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tim ngừng đập.

Cảnh sát đã kiểm tra nhà riêng của diễn viên ở Seoul, nhận định không có dấu hiệu người ngoài xâm nhập. Cô cũng không có bệnh lý mạn tính. Từ khi Kang Soo Yeon nguy kịch, em gái và người quản lý túc trực ở bệnh viện theo dõi tình hình của diễn viên.

Kang Soo Yeon sinh ở Seoul năm 1966, đóng phim từ năm bốn tuổi. Cô là một trong diễn viên Hàn đầu tiên gây tiếng vang trên thế giới. Năm 1987, nghệ sĩ đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim quốc tế Venice (Italy), nhờ tác phẩm The Surrogate Woman. Năm 1989, Kang Soo Yeon giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim quốc tế Moskva với Come, come, come upward.

Trailer phim "The Surrogate Woman" Kang Soo Yeon trong phim "The Surrogate Woman". Video: Asian Film Archive

Cô còn nhiều lần được vinh danh về diễn xuất tại các giải lớn tại Hàn Quốc như Baeksang Arts Awards, Giải thưởng điện ảnh Daejong, giải Rồng Xanh, nhờ loạt phim như Now, we are going to Geneva, All that falls has wings, The road to Racetrack, Rainbow trout...

Từ năm 2007, Kang Soo Yeon ít đóng phim, không thường xuyên xuất hiện ở sự kiện giải trí. Năm ngoái, cô tái xuất với vai chính trong Jung_E, hoàn thành quay hồi tháng 1, dự kiến phát trên Netflix năm nay.

