Anh giữ một chỗ ấm trong tim chỉ dành cho em

Anh không tìm một người hoàn hảo, chỉ mong gặp đúng người, người có thể hiểu, cảm thông.

Có những đêm, anh nằm nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, lòng bỗng trống rỗng đến lạ. Cuộc sống đôi khi vẫn ổn, công việc vẫn đều, mọi thứ vẫn trôi, chỉ có trái tim là lạc lõng. Anh nhận ra, mình thiếu một người để cùng chia sẻ những niềm vui nhỏ bé, những mệt mỏi vô hình, cả những buổi chiều bình yên chẳng cần nói gì, chỉ cần có nhau. Anh không tìm một người hoàn hảo, chỉ mong gặp đúng người, người có thể hiểu, cảm thông, cùng anh đi qua những ngày nắng cũng như những ngày mưa.

Anh tin rằng ở đâu đó, em cũng sống cuộc sống của riêng mình, có thể đôi khi em cũng cảm thấy trống trải như anh, mong một bàn tay thật lòng nắm lấy, anh không vội, nhưng anh mong. Mong rằng một ngày nào đó, giữa dòng người tấp nập, anh và em sẽ nhận ra nhau, bằng một ánh nhìn, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là một cảm giác bình yên lạ thường. Nếu em đọc được những dòng này, hãy biết rằng ở đâu đó trên thế giới này, có một người vẫn đang chờ đợi em để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc thật giản đơn. Cho đến khi gặp được em, anh vẫn sẽ mỉm cười, sống tốt, giữ một chỗ ấm trong tim chỉ dành riêng cho em.

