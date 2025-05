Anh giữ được nét trẻ trung cả ngoại hình lẫn tâm hồn

Anh mong muốn tìm được một bạn nữ hiền lành, nhỏ tuổi hơn anh, theo đạo Phật hoặc không có đạo.

Anh hiện sống một mình tại Thủ Đức và làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Nhiều người vẫn ngạc nhiên vì nhìn anh trẻ hơn nhiều so với độ tuổi thật. Công việc thiết kế cho anh niềm đam mê tạo nên những không gian sống ấm cúng và mang dấu ấn riêng. Qua thời gian, anh hiểu rằng một ngôi nhà đẹp không chỉ là những món đồ nội thất tinh tế, mà còn cần tình cảm và sự đồng điệu giữa những người sống trong đó.



Cuộc sống một mình cho anh tự do, nhưng cũng khiến anh nhận ra rằng hạnh phúc trọn vẹn là khi được chia sẻ. Anh đã xây dựng được cuộc sống ổn định và tự lập, giờ đây anh mong muốn tìm một người bạn đời để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng trân trọng. Anh là người điềm đạm, chân thành và trân trọng những giá trị đơn giản. Anh thích không gian yên tĩnh, những cuộc trò chuyện sâu sắc và khám phá những điều mới mẻ. Anh cũng quan tâm đến sức khỏe, thường xuyên tập thể dục và sống lành mạnh, có lẽ đó cũng là lý do giúp anh trông trẻ hơn tuổi thật.



Cuộc đời như một hành trình, và anh đang tìm kiếm một người bạn đồng hành để cùng đi nốt chặng đường còn lại. Anh mong muốn tìm được một bạn nữ hiền lành, nhỏ tuổi hơn anh, theo đạo Phật hoặc không có đạo. Anh tin rằng sự hòa hợp trong tâm hồn, lối sống và giá trị sống là nền tảng cho một mối quan hệ bền vững. Anh vẫn giữ được nét trẻ trung cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Anh đã trải qua đủ thăng trầm để biết quý trọng những gì mình có và điều mình thực sự cần. Anh không tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là một người có thể cùng anh hoàn thiện cuộc sống mỗi ngày.



Nếu em cảm thấy chúng ta có điểm chung và muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với anh. Biết đâu, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một không gian sống ấm áp và đồng hành trên con đường phía trước, dù có thăng hoa hay khó khăn. Cảm ơn em đã dành thời gian đọc thư này. Chúc em luôn bình an và hạnh phúc.

