Anh giản dị, chân thành, sẵn sàng yêu thương và che chở cho em

Điều anh mong nhất ở người bạn đời tương lai là cô gái hiền lành, hiểu chuyện, biết nghĩ cho gia đình và những người xung quanh.

Anh đang tìm một người bạn đời để cùng nắm tay nhau đi qua những ngày vui buồn của cuộc sống. Anh thuộc típ người ít nói, nhưng gặp đúng người "cùng tần số" thì lại nói hơi bị nhiều. Nên anh chỉ mong chúng mình hợp gu, nói chuyện với nhau là thấy thoải mái ngay từ đầu. Anh không gia trưởng, sống hiền lành, biết lắng nghe và luôn cố gắng thấu hiểu. Nhiều người bảo anh dễ gần, chỉ là chưa gặp đúng người. Anh cao 1m68, dáng người vừa vặn, không mập cũng không gầy. Tài chính hiện tại ổn định, công việc đang phát triển nên thu nhập có tháng cao tháng thấp chút, nhưng anh luôn cố gắng vì tương lai. Mỗi sáng anh thích uống cà phê, đi bộ, nghe nhạc, chơi thể thao cho khỏe người. Anh sống lành mạnh, ít nhậu nhẹt và không hút thuốc.

Anh sinh ra ở miền Trung, lớn lên mang chút chất chân chất của xứ mình, giờ sống và làm việc ở Gò Vấp. Anh biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cũng gọn gàng. Những việc trong nhà anh đều có thể san sẻ cùng em. Điều anh mong nhất ở người bạn đời tương lai là một cô gái hiền lành, hiểu chuyện, biết nghĩ cho gia đình và những người xung quanh. Chỉ cần chúng ta yêu thương, tôn trọng và cùng xây dựng một tổ ấm nhỏ là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu em cũng tìm một người đàn ông giản dị, chân thành, sẵn sàng yêu thương và che chở cho em suốt đời, mình thử cho nhau một cơ hội nhé.

Hạnh phúc là những điều bình thường nhất, nhưng được làm cùng đúng người thì nó lại thành cả thế giới. Mong được nhận thư từ em!

