Anh giản dị, chân thành, nghiêm túc trong các mối quan hệ

Anh 39 tuổi, quê Nam Định, cao 1m70, nặng 56 kg, đang làm công việc kỹ thuật. Anh sống khá giản dị, chân thành và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Đến hiện tại anh vẫn độc thân và mong muốn tìm được một người phù hợp để cùng nhau xây dựng gia đình ấm áp, lâu dài. Anh theo đạo Công giáo nên rất coi trọng đời sống gia đình, sự chung thủy và sự tôn trọng lẫn nhau. Ngoài công việc, anh thích những chuyến du lịch nhẹ nhàng, đặc biệt là đi cùng gia đình hoặc người thân để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.

Anh mong được làm quen với em, người con gái hiền lành, sống tình cảm, trong độ tuổi từ 28 đến 38 và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu em ở khu vực gần Nam Định như Thái Bình, Ninh Bình hoặc Hà Nam càng thuận tiện để tìm hiểu lâu dài. Nếu em cũng theo đạo Công giáo, đó sẽ là một điểm chung rất đáng quý.

Anh được biết chuyên mục hẹn hò của VnExpress đã se duyên cho rất nhiều cặp đôi, họ tìm thấy nhau và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vì vậy anh cũng thử viết vài dòng tại đây, với hy vọng biết đâu giữa rất nhiều người đọc bài này, anh và em lại có cơ hội gặp gỡ và bắt đầu một câu chuyện mới. Nếu em cảm thấy có chút đồng cảm qua những dòng chia sẻ này, hãy mạnh dạn viết cho anh một lá thư. Anh sẽ rất vui khi được đọc những dòng tâm sự của em và mong chờ được làm quen với em từ những lời đầu tiên.

