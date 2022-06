'Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này'

Em sống và làm việc ở Hà Nội, ra trường và đi làm được hai năm, công việc ổn định.

"Hey baby, you dropped this lover

I don’t know if I’ll see you again?"

Dạo này em nghiện bài này quá trời. Cứ vui vui một mình là nhẹ nhàng ngân ca vài câu hát. Nghe xong lại tủm tỉm nghĩ về Mr. Right của mình, nên lần này em lấy hết dũng khí nhờ "ông mai bà mối" VnExpress se duyên.

Em chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và tâm niệm luôn trau dồi kiến thức để nâng cấp bản thân và nâng cao chất lượng sống.

Về ngoại hình, em cao trên 1,6 m, cân nặng tiêu chuẩn. Mọi người nhận xét em dễ nhìn, còn đẹp hay xấu, ưa mắt hay ngứa mắt, tùy người cảm nhận nữa. Chẳng thế mà có câu "Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ, mà ở trong mắt của kẻ si tình". Mong em có thể thấy mình xinh đẹp trong mắt anh (cười).

Em sống vui vẻ, chan hòa, quan tâm tới mọi người. Ngoài những sở thích như đại đa số mọi người, em duy trì thói quen thể dục thể thao, hay nghe audio books và học ngoại ngữ. Thật tốt nếu anh cùng sở thích đó, chúng ta có thể trò chuyện với nhau bằng nhiều thứ tiếng.

"Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim". Mong anh chân thành, sống có trách nhiệm, chừng mực và cầu tiến. Anh hãy sớm ra tín hiệu cho em nhé. Em mặc chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua.

