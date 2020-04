Anh em song sinh chết cách nhau 100 năm vì hai đại dịch

Ông Philip Kahn, 100 tuổi, qua đời vì Covid-19 sau khi em trai song sinh chết trong dịch cúm Tây Ban Nha cách đây một thế kỷ.

Ông Philip Kahn qua đời hôm 17/4 và được an táng tại nghĩa trang New Montefiore, thành phố Long Island, bang New York, truyền thông Mỹ hôm qua đưa tin.

Kahn và em trai song sinh Samuel chào đời tháng 12/1919, nhưng Samuel đã chết vì đại dịch cúm Tây Ban Nha ngay sau đó không lâu. Cháu trai Warren Zysman cho hay ông Kahn rất sợ một đại dịch khác lại diễn ra trong cuộc đời mình.

"Tôi hay nói chuyện với ông, ông thường nói 'ông bảo cháu rồi, lịch sử sẽ lặp lại, 100 năm không phải là quãng thời gian dài'", Zysman kể.

Trước khi chết, ông Kahn có những triệu chứng của Covid-19 như ho và tin rằng mình đã nhiễm nCoV. "Ông ấy đã nhắc đến em trai rất nhiều lần vào những ngày cuối đời", Zysman cho biết.

Cựu binh Mỹ Philip Kahn. Ảnh: CNN

Kahn là cựu binh Thế chiến II, tham gia chương trình huấn luyện phi công của quân đội Mỹ vào năm 1940, phục vụ ở mặt trận Thái Bình Dương. Ông từng tham chiến dịch Iwo Jima và hỗ trợ trinh sát trên không sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản.

"Chiến tranh rất khủng khiếp", ông nói vào dịp sinh nhật 98 tuổi năm 2017. "Binh lính ngã xuống, nhưng dân thường cũng chịu đựng đau đớn, phụ nữ và trẻ em là những người thảm thương nhất".

Ông Kahn không phải là người duy nhất tử vong do nCoV sau khi mất đi anh chị em ruột do dịch cúm Tây Ban Nha 1918-1919. Một cụ bà 96 tuổi qua đời vì nhiễm nCoV ở thành phố San Antonio, bang Texas, hôm 14/4 cũng mất chị gái do dịch cúm 100 năm trước.

Là đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại, dịch cúm Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng khoảng 50 triệu người và khiến khoảng 500 triệu người khắp thế giới bị nhiễm.

Anh Ngọc (Theo AFP)