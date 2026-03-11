Anh em sinh ba cưới vợ cùng ngày

Trung QuốcCùng lớn lên, mặc đồ giống nhau và làm chung công ty suốt 20 năm, ba anh em sinh ba ở Hà Nam tiếp tục rủ nhau tổ chức đám cưới cùng một ngày.

Hôn lễ diễn ra hôm 28/2 tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Trong bộ vest giống hệt nhau, ba chú rể cùng dắt tay cô dâu bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời.

Đám cưới tập thể này là ý tưởng của cha mẹ chú rể, với mong muốn "nhân ba niềm vui" cho gia đình. Các cô dâu và nhà gái đều hào hứng ủng hộ vì sự độc đáo.

Đám cưới cùng ngày của ba anh sinh ba. Ảnh: Jimu News

Chú rể thứ hai tên Vạn cho biết từ khi chào đời, ba anh em chưa từng sống tách rời. Họ duy trì những thói quen giống nhau như ngủ chung giường, mặc quần áo cùng mẫu dù nhà trường không yêu cầu. Sau khi tốt nghiệp, cả ba tiếp tục đầu quân cho một công ty.

"Chúng tôi sinh cùng ngày nên muốn cưới cùng ngày. Có các anh em bên cạnh, tôi không thấy căng thẳng mà cảm thấy tự tin hơn", anh Vạn chia sẻ.

Dù ngoại hình tương đồng, mỗi người lại có hành trình tình yêu riêng. Anh cả kết hôn với bạn gái người Vân Nam sau 3 năm gắn bó. Anh Vạn bén duyên với cô gái ở Quý Châu 4 năm, còn cậu út tìm thấy một nửa ở quê nhà sau 2 năm tìm hiểu.

Hình ảnh đám cưới đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh lời chúc phúc, nhiều người bày tỏ lo ngại về ranh giới riêng tư khi cả ba lập gia đình. Hiện ba cặp vợ chồng chưa tiết lộ kế hoạch ra ở riêng hay tiếp tục chung sống dưới một mái nhà.

Tại Trung Quốc, nhiều ca sinh đa thai cũng giữ mối liên kết chặt chẽ và chọn các cột mốc quan trọng để làm cùng nhau. Năm 2019, một bộ ba ở Sơn Đông từng gây sốt khi thi đỗ đại học với điểm số sát nút và sau đó cũng tổ chức đám cưới chung. Theo Shenzhen Evening News, tỷ lệ sinh ba cùng trứng tự nhiên rất hiếm, chỉ khoảng 1/100.000 ca.

Thanh Thanh (Jimu News, Finance Sian, SCMP)