Anh em Giám đốc Công ty Tomoken bị bắt vì làm 1,6 triệu bình chữa cháy giả

Phú ThọPhan Thế Hoài cùng em trai bị cáo buộc tự nghĩ ra công thức để sản xuất 1,6 triệu bình bột chữa cháy xách tay giả với doanh thu gần 528 tỷ đồng.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam Hoài, Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam và em trai là Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Quảng Ninh, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra tại công ty ở tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phát hiện trên địa bàn bán một số loại bình bột chữa cháy xách tay loại 6 và 8 kg do Công ty TNHH công nghiệp Tomoken Việt Nam sản xuất có dấu hiệu làm giả. Xác định thiết bị chữa cháy tác động lớn đến công tác phòng cháy chữa cháy của người dân, doanh nghiệp nên công an vào cuộc xác minh.

Theo điều tra ban đầu, Hoài cùng Thông thống nhất mua 6 loại nguyên liệu gồm bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu. Sau đó phối trộn các bột này với nước theo tỷ lệ % tự nghĩ ra, tạo nên hỗn hợp hóa chất mà. Các hỗn hợp này đều không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh là bột chữa cháy.

Trong số đó có những nguyên liệu như bột SiO2 không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn đến 54% trong công thức phối trộn. Mục đích là để giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh. Sau khi có hỗn hợp, Hoài cho nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy xách tay mang nhãn hiệu Tomoken và bán ra thị trường.

Quá trình vận hành, Hoài trực tiếp chỉ đạo các hoạt động kinh doanh, còn giao cho Thông nắm giữ công thức phối trộn hóa chất. Công thức được nhóm này lập thành bảng hướng dẫn để công nhân nhà máy thực hiện.

Bình chữa cháy xách tay giả. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, công an xác định, từ năm 2023 đến nay Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại như bình bột, bình bọt, bình khí, với tổng doanh thu gần 835 tỷ đồng. Trong đó 1,6 triệu bình bột chữa cháy (loại 6 và 8 kg) được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Thông tự phối trộn có doanh thu gần 528 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an xác định, 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6 kg và 8 kg của Công ty Tomoken không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Phạm Dự