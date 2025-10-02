Anh em đoàn tụ sau 58 năm

AnhSau khi bị cha giằng khỏi tay mẹ trên chuyến tàu chạy trốn, ông Peter, 58 tuổi và anh trai Trevor, 61 tuổi, vừa đoàn tụ sau 58 năm.

Trước ngày đoàn tụ, Peter không biết mặt anh trai vì hai người xa nhau năm 1967, khi ông mới hơn hai tháng tuổi.

Năm đó, do bị chồng liên tục bạo hành, người mẹ ở Preston đã bế con trai nhỏ và dẫn con lớn lên tàu trốn đến London. Khi tàu vừa lăn bánh, người cha lao tới giằng con út qua cửa sổ. Từ lúc đó, hai anh em bị chia cắt.

Cậu em Peter được đưa vào trại trẻ mồ côi khi mới 6 tháng tuổi, rồi được một gia đình ở Lancashire nhận nuôi. Năm 7 tuổi, ông biết mình là con nuôi. Đến tuổi thiếu niên, ông phát hiện còn một anh trai tên Trevor. Năm 1995, Peter tìm được cha ruột, nghe kể lại chuyện ở ga tàu Preston. Tuy nhiên, dấu vết về người anh trai vẫn mờ mịt.

Trevor (trái) và Peter trong ngày đoàn tụ, tháng 9/2025. Ảnh: Dailymail

Năm 2024, ông Peter nhờ đến chương trình Long Lost Family - chuyên tìm kiếm và kết nối những thất lạc thân nhân. Nhóm điều tra của chương trình lần theo hồ sơ lưu trữ và dữ liệu xã hội, tìm thấy Trevor đang sống ở Hackney, đông London.

Trevor lớn lên cùng mẹ. Khi 9 tuổi, ông biết sự thật về cuộc chạy trốn. Trước khi qua đời năm 2008, người mẹ nhiều lần căn dặn con trai phải đi tìm em.

Trong cuộc đoàn tụ cuối tháng 9, Trevor ôm chặt Peter, nghẹn ngào: "Cảm ơn em đã đi tìm anh". Peter bật khóc, thừa nhận từng lo sợ rằng mẹ bỏ rơi mình. Khoảnh khắc hội ngộ càng thêm đặc biệt khi rơi đúng vào ngày sinh nhật của người mẹ quá cố. "Đó là món quà tuyệt vời nhất dành cho bà", Peter xúc động.

Từ sau lần gặp gỡ, hai anh em thường xuyên gọi điện cho nhau. Peter dự định sớm về London thăm anh trai. "Cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau", ông nói.

Nhật Minh (Theo Dailymail)