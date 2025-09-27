Chúng tôi đi ở trọ để nhường nhà cho vợ chồng em gái anh

Tôi không liên quan tài sản nhà chồng những thương anh, bất công cho anh quá, cùng là con ruột mà anh tay trắng, không có gì hết.

Chồng tôi là người Sài Gòn, tôi từ tỉnh khác lên làm việc và quen anh. Em gái chồng sắp lập gia đình, cùng quê với tôi. Chúng tôi vừa cưới xong, em gái chồng tháng sau cũng cưới, vợ chồng em sau đó sẽ chuyển về nhà mẹ chồng tôi ở cùng. Bố chồng tôi đã mất. Chồng tôi muốn chuyển ra ở trọ, một phần vì nhà đông người chật chội, một phần anh không hợp mẹ, mẹ thương con gái hơn.

Trong lòng tôi có chút buồn vì anh là đàn ông lại phải đi thuê trọ, trong khi nhà cửa để cho vợ chồng em gái anh ở. Chồng động viên tôi, anh sẽ cố gắng mua nhà, nhà của bố mẹ sau cũng của em gái thôi. Tôi tuy làm dâu, không liên quan đến tài sản nhà chồng những nghĩ thương chồng, bất công cho anh quá, cùng là con ruột mà chồng tôi phải ra đi tay trắng, không có gì hết. Hơn nữa tôi mới cưới được mấy ngày, chồng lại đòi chuyển ra, mọi người lại nghĩ do tôi xúi bẩy chồng, tôi rất khổ tâm. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

Khánh Nhi