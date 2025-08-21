Anh em ca sĩ Chi Dân rủ nhiều người chơi ma túy như thế nào

TP HCMNguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cùng anh trai đến nhà bạn để nhậu, sau đó quay sang rủ nhóm này cùng mua ma túy về sử dụng.

Ngày 21/8, hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của ca sĩ Chi Dân cùng anh trai là Nguyễn Trung Tín (44 tuổi) được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra chuyển VKS đề nghị truy tố.

Liên quan đến vụ án, Võ Thị Kim Tuyến, 38 tuổi, cùng 29 người khác bị cáo buộc hành vi Mua bán, Tổ chức, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lần theo đường dây mua bán phát hiện nhiều "tiệc ma túy"

Theo kết luận điều tra, khuya 6/11/2024, Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC04- Công an TP HCM) phối hợp xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) kiểm tra hành chính khách sạn trên địa bàn phát hiện phòng Tuyến và Võ Văn Nhật (33 tuổi)có nhiều ma túy.

Ca sĩ Chi Dân khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Người phụ nữ này khai mua ma túy nhiều nguồn rồi bán lại cho những người sử dụng. Nhật và một số người khác có vai trò giúp sức. Lần theo "dòng chảy ma túy", cảnh sát đã lần ra nhiều mắt xích tiêu thụ.

Ngày hôm sau, cảnh sát ập vào căn nhà ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân phát hiện nhiều người bên trong, thu giữ nhiều ma túy Ketamine, hàng đá, cân tiểu ly...

Ngày 8/11, mở rộng điều tra, cảnh sát kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Cộng Hòa (phường 4, quận Tân Bình), phát hiện nơi đây vừa tổ chức "tiệc ma túy". Những người tham gia bao gồm ca sĩ Chi Dân cùng anh trai là Tín.

Ca sĩ Chi Dân rủ nhóm bạn sử dụng ma túy

Lời khai những người tham gia bữa tiệc cho thấy, sáng 4/11/2024, Chi Dân nhắn tin rủ bạn là Hòa Thị Hồng (33 tuổi) về nhà ở quận 4 nhậu, song người này bảo đang ở nhà trên đường Cộng Hòa, nên gọi anh ta đến chơi. Nam ca sĩ cùng anh trai sau đó đến đây, và rủ cả nhóm 7 người sử dụng ma túy.

Một người trong nhóm dùng telegram để đặt mua một gói Ketamine, 3 viên thuốc lắc. Tín chuẩn bị ma túy trên dĩa thủy tinh, dùng thẻ bằm nhuyễn rồi kẻ thành các đường để hít. Sau khi nhiều người sử dụng, Chi Dân lấy móng tay xúc một ít, đưa lên mũi hít.

Hơn 5h sáng, Nam ca sĩ bị cáo buộc sau đó rủ nhóm bạn dùng thêm ma túy "nước vui". Tín thì trực tiếp lên telegram đặt mua 2 gói, giá 7,1 triệu đồng, và nhờ em trai chuyển khoản trả.

Ca sĩ Chi Dân sau khi nhận 2 gói nước vui hiệu FERRARI của một người chạy xe ôm công nghệ giao đã hòa chung vào nước ngọt, uống đầu tiên. Những người còn lại cũng lần lượt sử dụng sau đó.

Đến 9h sáng, cả nhóm lại thống nhất mua thêm nửa hộp Ketamine với giá 2,5 triệu đồng để tiếp tục "phê". Song, trong nhóm có người về đi làm nên Chi Dân sử dụng một ít, phần còn lại được Tín mang về, vứt trên đường.

Cơ quan điều tra xác định, Chi Dân cùng anh trai đã có hành vi rủ rê, cung cấp ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quốc Thắng