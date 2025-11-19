Anh đủ trưởng thành và chín chắn để bao bọc, che chở em

Mong em là người con gái chín chắn, biết lo toan, vun vén cho gia đình, yêu thương bản thân và không làm nũng nhé.

Thời gian vẫn đều đặn quay, một mùa đông nữa lại chuẩn bị đến, mọi người đều hối hả tấp nập chuẩn bị cho những dự định của mình. Anh cũng vậy, dự định của anh là tìm được em trước khi mùa đông đến. Nhân dịp cuối tuần ngồi thư thả viết vài dòng trên báo để tìm em. Giữa hàng ngàn người, anh biết những người thích đọc báo đều là những người tri thức và sống tình cảm. Em đọc được những lời anh viết này chắc cũng không ngoại lệ.

Anh xin giới thiệu một chút, anh năm nay 38 tuổi, tuổi trung niên đủ trưởng thành và chín chắn để bao bọc, che chở em. Hồi trước thanh niên còn ham tập thể thao thể hình, chạy nhảy, nhưng đợt này anh thấy mình lười hẳn, trầm tính hơn không còn hăng như trước; có lẽ vì thiếu đi sự quan tâm, lời động viên của người khác giới.

Anh viết bài này hy vọng tìm được em, một người con gái chín chắn, biết lo toan, vun vén cho gia đình, yêu thương bản thân và không làm nũng nhé. Em đủ sức đi cùng anh đoạn đường dài phía trước. Anh không hứa mang lại cho em sự giàu sang nhưng ở bên anh em sẽ có được sự bình yên.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ