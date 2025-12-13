Anh dự kiến thi GCSE và A-Level trên máy tính

AnhTừ 2030, một số bài thi GCSE và A-Level sẽ được thực hiện qua máy tính, theo đề xuất của Cơ quan khảo thí quốc gia Ofqual.

Ofqual đang thực hiện một cuộc tham vấn công khai trong 3 tháng về sự chuyển đổi này. Theo đó, các môn có lượng thí sinh ít, như Ngoại ngữ, Khoa học, Lịch sử, Địa lý của GCSE hay hầu hết các môn A-Level, trừ Toán, có thể chuyển qua hình thức thi trực tuyến. Các bài thi có hơn 100.000 thí sinh tham dự trong năm, vẫn sẽ theo hình thức thi trên giấy.

Động thái trên trong bối cảnh tình trạng nhiều thí sinh giảm khả năng viết do thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử. Khảo sát của trường University College London (UCL) cũng cho biết, các thí sinh sử dụng máy tính trong thi cử thường có kết quả cao hơn so với thi trên giấy.

Để tránh các rủi ro về sự bất công, an ninh mạng hay lỗi kỹ thuật, Ofqual đề xuất không sử dụng thiết bị cá nhân, mà máy tính sẽ được cung cấp tại nơi tổ chức thi. Những yêu cầu khác về không gian hay bàn để máy tính đang được xem xét.

Ngoài ra, các trường cũng có thể chọn lựa giữa hai hình thức thi, và sẽ có hai chứng chỉ riêng biệt được cấp.

Ông Sir Ian Baukham, lãnh đạo của Ofqual, nói "không quá gấp rút" việc chuyển đổi hình thức thi, khẳng định thi giấy vẫn sẽ là hình thức chủ đạo.

Ba nữ sinh trường King Edward VI Camp Hill for Girls, Birmingham, khi nhận kết quả thi A-Level, tháng 8/2025. Ảnh: BirminghamLive

Hiện một số môn Tin học ở GCSE và A-Level đã có phần thi trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều đề xuất mở rộng thi trực tuyến trong những năm gần đây đều phải lùi lại, do lo ngại hạ tầng không đồng đều giữa các trường.

"Chúng tôi biết rằng mối quan tâm đến các kỳ thi trực tuyến đang ngày càng tăng, và việc điều chỉnh hình thức thi có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể", Bộ trưởng Giáo dục Anh, bà Bridget Phillipson nói. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh quá trình chuyển đổi phải có lộ trình, có kiểm soát và bảo đảm công bằng.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn tham vấn, Ofqual sẽ cân nhắc hoàn thiện quy chế thi. Nếu đề xuất được thông qua, các chương trình thi mới phải được triển khai ít nhất ba năm trước khi kỳ thi chính thức diễn ra, đồng nghĩa mốc năm 2030 là "thời điểm sớm nhất".

GCSE (General Certificates of Secondary Education) là bằng cấp học thuật đầu tiên trong hệ thống văn bằng của Anh quốc, dành nhóm tuổi từ 14 đến 16. Với chương trình học kéo dài 2 năm, học sinh phải thi khoảng 8 môn, cả tự chọn và bắt buộc.

Còn A-Level (General Certificate of Education Advanced Level) là chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao dành cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi (tương đương bằng THPT). Thay vì theo chương trình giáo dục phổ thông phổ cập, học sinh A-level có thể tự chọn 3-5 môn học, dựa theo ngành dự định theo đuổi ở đại học. Kết quả sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường hàng đầu.

Hải Yến (Theo The Guardian, The Independent)