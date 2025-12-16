Ảnh đời thường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên Khánh Ly, Hồng Nhung

Danh ca Khánh Ly hội ngộ Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của ông ở hẻm Phạm Ngọc Thạch (quận 3 cũ), TP HCM năm 1997, một trong những lần cuối cả hai gặp nhau. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ - cho biết bức ảnh lần đầu được trưng bày trong triển lãm Hãy yêu nhau đi hôm 14/12, do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp.
Khánh Ly từng cho biết ngày được báo tin nhạc sĩ qua đời năm 2001, bà sốc nặng dù quan niệm mỗi người đều có sẵn số mệnh trong "một cõi đi về". "Mình vẫn đau đớn vì từ nay không còn được nắm tay, ngồi cạnh người đó", bà từng nói.
Nghệ sĩ Thanh Hoa bên nhạc sĩ trong một lần bà vào TP HCM công tác năm 1995.
Nhạc sĩ và ca sĩ Hồng Nhung - một trong những "nàng thơ" của ông - khi chị chuyển vào TP HCM ca hát năm 1994. Hồng Nhung nói lúc mới vào Nam, chị và bố - dịch giả Lê Văn Viện - sống trong căn nhà ở khu Văn Thánh, Bình Thạnh, thời tiết rất oi bức. Biết chuyện, Trịnh Công Sơn bán cho một chủ phòng triển lãm bức tranh của ông, thù lao là máy điều hòa "hai ngựa", nhờ người tới tận nhà lắp đặt cho chị.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Tam Ca Áo Trắng tại khu du lịch Bình Quới. Nơi đây, ông và bạn hữu từng lui tới ở hội quán Hội Ngộ, tổ chức nhiều đêm nhạc kỷ niệm.
Trịnh Công Sơn bên nhạc sĩ Thanh Tùng - ở quán Thanh Niên, địa điểm yêu thích của giới văn nghệ sĩ TP HCM năm 1993.
Nhà báo Lý Quý Chung trò chuyện với nhạc sĩ.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh bên anh trai trong chuyến du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 1995, theo lời mời của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Phút trò chuyện của Trịnh Công Sơn bên ca sĩ Lệ Thu và nhạc sĩ Hoàng Hiệp tại Hội âm nhạc TP HCM năm 1994. Những khoảnh khắc ông hút thuốc, ngồi ngoài sân nắng, trầm tư bên bàn thờ cha mẹ đều được nhiếp ảnh gia thu vào ống kính.
Ngoài loạt ảnh, gia đình còn lần đầu giới thiệu kỷ vật của nhạc sĩ, như chiếc ghế da ông làm việc những năm cuối đời.
Xe máy đầu tiên nhạc sĩ chạy từ cuối thập niên 1970. Ban đầu, Trịnh Công Sơn không biết lái, phải nhờ em trai hướng dẫn. Sau này, chiếc xe trở thành một trong những kỷ vật quý giá nhất của gia đình.
Chiếc máy chạy bộ Trịnh Công Sơn từng sử dụng được trưng bày cạnh bức ảnh ông đón nhạc sĩ Văn Cao đến thăm nhà, năm 1994. Khi đó, ông khoe với Văn Cao chiếc máy hỗ trợ tập thể dục hàng ngày.
Với nhạc sĩ, Văn Cao là tri kỷ trong nhạc lẫn thơ. Ông từng cho biết: "Âm nhạc của anh Văn là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi đi la đà giữa cõi người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất".
Những bức hình được tác giả Dương Minh Long ghi lại suốt 11 năm theo chân Trịnh Công Sơn chụp ảnh, trong đó có bốn năm sống chung nhà với ông.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh năm 1939, mất ngày 1/4/2001. Ông để lại hơn 600 ca khúc, trong đó khoảng 236 bài hát được phổ biến. Nhạc Trịnh thấm đẫm chất triết lý, nhân văn, hồn hậu, nồng nàn, là tình yêu lớn dành cho con người, quê hương Việt Nam và ca ngợi hòa bình. Nhiều tên tuổi gắn liền nhạc của ông như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Quang Dũng, trong đó Khánh Ly là giọng hát biểu tượng.
Mai Nhật
Ảnh: Dương Minh Long