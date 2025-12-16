Ảnh đời thường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên Khánh Ly, Hồng Nhung

Danh ca Khánh Ly hội ngộ Trịnh Công Sơn tại nhà riêng của ông ở hẻm Phạm Ngọc Thạch (quận 3 cũ), TP HCM năm 1997, một trong những lần cuối cả hai gặp nhau. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ - cho biết bức ảnh lần đầu được trưng bày trong triển lãm Hãy yêu nhau đi hôm 14/12, do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp.



Khánh Ly từng cho biết ngày được báo tin nhạc sĩ qua đời năm 2001, bà sốc nặng dù quan niệm mỗi người đều có sẵn số mệnh trong "một cõi đi về". "Mình vẫn đau đớn vì từ nay không còn được nắm tay, ngồi cạnh người đó", bà từng nói.