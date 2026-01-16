Anh điềm đạm, trưởng thành

Anh mong em sẽ là người tử tế, sống thiện lành, trân trọng nhau, nếu xích mích cũng không nói lời xúc phạm nhau nhé em.

Chào em, người mà anh sắp quen! Anh vẫn đều đặn dõi theo trang VnExpress, vẫn đọc bài và hôm nay viết thư gửi lên trang, để mong có nhiều cơ hội tìm thấy em, một nửa của anh sau này. Anh đang ở Thủ Đức và làm việc tại Bình Thạnh, anh làm văn phòng trong công ty xuất nhập khẩu chuyên về may gia dụng. Thời gian làm giờ hành chính nên cũng có những thời gian rảnh nhất định để dành cho em, anh nấu ăn cũng khá ngon, tự tin về việc nhà nên sau này sẽ giúp em làm việc nhà, cùng nhau chia sẻ để xây dựng mái ấm được hạnh phúc hơn.



Anh sống khá tình cảm, biết quan tâm và lắng nghe, rượu bia, thuốc lá thì không dùng, nói chung anh sống khá lành mạnh. Đến tuổi này anh chỉ muốn lo làm việc, xây dựng kinh tế, vun vén cho gia đình. Anh mong em sẽ là người tử tế, sống thiện lành, trân trọng nhau, nếu có xích mích thì anh cũng chỉ mong không nói những lời xúc phạm nhau nhé em. Khi nào bình tĩnh thì chúng ta sẽ ngồi nói chuyện lại, rút ra những kinh nghiệm để hòa hợp nhau, như vậy sẽ tốt hơn nè em. Anh cũng hy vọng em sẽ hiếu kính với ba mẹ hai bên nha em, vì những đấng sinh thành xứng đáng được chúng ta trân quý mà, phải không em.



Trời dạo này se lạnh, em nhớ giữ ấm nhé, uống nước ấm vào buổi sáng nè. Anh hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ em. Chúc em luôn an lành!

