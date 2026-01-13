Tìm một người để cùng thương, cùng đồng hành và xây dựng những ngày bình yên.

Giữa nhịp sống vội vàng của Sài Gòn, đôi khi thứ chúng ta tìm không phải là điều gì quá lớn lao, mà chỉ là một người đủ chân thành để cùng ngồi lại, lắng nghe và bước bên nhau thật lâu. Hôm nay anh viết những dòng này với mong muốn, nếu có duyên, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và chân thành.

Anh sống và làm việc tại Sài Gòn, sinh năm 1994, cao 1m72, nặng 63 kg, công việc liên quan đến dịch vụ khách hàng. Nhờ tính chất công việc, anh học được cách lắng nghe, kiên nhẫn và đặt mình vào vị trí của người khác. Cuộc sống của anh khá giản dị, đề cao sự cân bằng, trân trọng gia đình và những mối quan hệ nghiêm túc.

Anh điềm đạm, không quá ồn ào nhưng luôn rõ ràng trong tình cảm. Với anh, một mối quan hệ bền lâu được xây dựng từ sự tôn trọng, thấu hiểu và những quan tâm nhỏ mỗi ngày. Đó có thể là những cuộc trò chuyện sau giờ làm, sự đồng hành khi mệt mỏi, hay đơn giản là cảm giác an tâm khi có người ở bên.

Nếu em cũng đang tìm một người có thể cùng chia sẻ cuộc sống một cách chậm rãi nhưng nghiêm túc, anh rất mong được làm quen và trò chuyện cùng em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ