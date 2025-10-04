Anh đẹp trai, thành đạt, từng khóc vì tôi nhưng là chồng người khác

Trong mắt mọi người, anh là hình mẫu lý tưởng: đẹp trai, tài giỏi, thẳng thắn, kiếm được tiền và có danh tiếng trong ngành.

Chính lần gặp mặt đầu tiên, đã khiến tôi sa vào lưới tình. Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ làm nông, dành hết công sức nuôi tôi ăn học. Tôi từng đạt nhiều thành tích trong học tập, luôn đứng đầu trong lớp nhờ sự chăm chỉ, được khen là ngoan ngoãn, hiền lành. Anh hơn tôi gần hai con giáp. Năm nay tôi đầu 2.

Đây là lần đầu tiên tôi quen một người đối xử với mình tốt đến vậy: quan tâm từng chút, dạy bảo, nhắc nhở, lo lắng cho tôi từ sáng đến tối. Tôi biết rõ anh đã có gia đình nhưng anh tâm sự rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chỉ còn là nghĩa vụ. Lần đầu tiên trong đời, tôi yêu một người sâu đậm đến thế. Khi tôi ốm đau, anh động viên, an ủi, nhắn tin chăm sóc và đưa tôi đi khám thường xuyên. Tôi chưa từng được yêu thương nhiều đến vậy. Anh dẫn tôi đi khắp nơi, luôn muốn có tôi bên cạnh. Anh từng khóc vì tôi, ghen tuông khi có người đàn ông khác bắt chuyện. Nhưng anh đã có gia đình. Tôi chấp nhận sự thật đó, song trong lòng luôn bất an. Tôi nhận sự quan tâm nhưng tâm trí lại nặng trĩu.

Tôi bắt đầu khó kiểm soát bản thân: khó chịu khi anh phải về nhà ăn cơm với gia đình, tủi thân khi thấy hình ảnh vợ con anh, bứt rứt khi thấy anh trò chuyện cùng đồng nghiệp nữ. Đầu óc tôi như muốn nổ tung, bởi tôi đã yêu anh quá nhiều. Anh dạy tôi nhiều bài học, cho tôi những điều chưa từng biết, luôn nhắc nhở và chỉ bảo. Anh nói với tôi rằng đây cũng là lần đầu tiên anh yêu một người nhiều như thế. Anh từng hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản cho gia đình rồi đi cùng tôi, thậm chí nói sẽ rời bỏ tất cả để ở bên tôi. Nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng không làm được. Trong lòng tôi luôn dằn vặt, như thể đang chờ đợi một gia đình tan vỡ để mình có được hạnh phúc. Tôi nói chia tay không ít lần nhưng trái tim không cho phép.

Rồi một ngày, chính anh nói lời kết thúc, bảo rằng muốn để tôi bình yên, muốn tôi đi tìm hạnh phúc khác. Tôi không chịu được, cố níu kéo vì yêu quá nhiều. Nhưng từ đó, anh bắt đầu buông những lời cay nghiệt: "Anh ghê tởm em", "Hãy để cho anh bình yên", "Nếu thực sự muốn tốt cho anh, hãy rời xa anh". Những lời đó như nhát dao, khiến tôi suy sụp tinh thần, ám ảnh và kiệt quệ cảm xúc. Tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi chia tay đã được nửa năm. Tôi dần nguôi ngoai nhưng đêm nào cũng mơ về anh. Dù cố quên nhưng vẫn rất khó. Bây giờ tôi có nhắn tin, anh cũng không trả lời, chỉ nói rằng đã hết yêu và mong tôi nhẹ lòng, đừng lụy nữa. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn hiểu: một người đàn ông thành đạt, khi yêu một cô gái trẻ kém mình nhiều tuổi, họ thực sự nghĩ gì?

Diệu Linh