Anh đến muộn một chút cũng được nhưng nhất định phải đến

Mình là một độc giả lâu năm của VnExpress, đã theo dõi chuyên mục này khá lâu. Qua từng bài viết, mình nhận ra rằng ngoài kia có rất nhiều người giống mình, cũng trên hành trình tìm kiếm một mảnh ghép phù hợp. Hôm nay, mình gửi bài viết này đến VnExpress, nhờ báo làm cầu nối để mình có thể gửi đôi lời đến người mình tìm kiếm bao lâu nay. Hy vọng người mình cần tìm sẽ đọc được bài viết này.

Giữa dòng người tấp nập, dòng xe vội vã ngược xuôi, có những lúc em nghĩ, có lẽ mỗi người khi đã đi đủ xa, đủ lâu thì đến một thời điểm nào đó mới thật sự sẵn sàng cho việc đồng hành cùng ai đó. Năm 2026 là tròn 10 năm em gắn bó với mảnh đất Sài Gòn. Từ những ngày mới tốt nghiệp cấp 3, một người con tỉnh lẻ xuống Sài Gòn học tập, vậy mà thấm thoát cũng đã một thập kỷ và em nghĩ mình sẽ tiếp tục gắn bó với nơi này. Ngần ấy thời gian ở Sài Gòn em dành để học tập, trải nghiệm và trau dồi bản thân. Giữa nhịp sống hối hả và bộn bề, em cũng có những giai đoạn tự mình phải xoay xở, đối diện với những áp lực riêng và em chọn cách tự giải quyết mọi việc thay vì chờ đợi ai đó giúp đỡ. Có lẽ vì thế mà nó giúp em trưởng thành hơn, độc lập hơn. Để đến hôm nay, em nhận thấy bản thân đã đủ trưởng thành, đủ tự tin để đi tìm anh, để anh không phải thất vọng hay lo lắng cho em.



Người ta thường nói, chờ đợi có lâu chút cũng được, miễn là đúng người, vì thế em vẫn tìm anh, người sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường sắp tới. Em cũng muốn nói thêm một chút về mình để anh dễ hình dung:

Về ngoại hình, tuổi tác: Em 28 tuổi (nếu tính cả tuổi âm là 29 tuổi), cao trên 1m50 chút, ưa nhìn, vóc dáng nhỏ con nên gương mặt có phần trẻ hơn so với tuổi.

Về công việc: em tốt nghiệp đại học, hiện em làm công việc văn phòng ổn định và vẫn đang tiếp tục học tập để tích lũy thêm kiến thức cho mình.

Về gia đình: em sinh ra trong gia đình cơ bản, là con út trong gia đình có hai anh em, anh trai đã lập gia đình. Ba mẹ em thuần nông sống giản dị. Gia đình em coi trọng tình cảm gia đình, cả nhà luôn yêu thương và ủng hộ lẫn nhau.

Về tính cách: em là người thẳng thắn, độc lập. Trong công việc là người nghiêm túc, trách nhiệm. Trong các mối quan hệ với bạn bè, là người vui vẻ, chân thành, tử tế; ngoài ra đời sống nội tâm của em cũng có phần sâu sắc.

Về khuyết điểm: em không giỏi thể hiện cảm xúc và thường giữ trong lòng nên đôi khi bị nhận xét hơi trầm. Em sống khá lý trí nên hay suy nghĩ nhiều và cũng đang học cách cân bằng. Chính điều đó giúp em sống nghiêm túc và có trách nhiệm hơn.



Em không phải là người hoàn hảo nhưng tin mỗi người trong chúng ta ai cũng có những mong muốn riêng đối với người bạn đồng hành của mình, để cùng nhau đi một chặng đường dài, em cũng vậy. Em mong anh:

Về tuổi tác: em hy vọng anh hơn em 10 tuổi đổ lại, đủ chín chắn, trưởng thành.

Về tính cách: là người tử tế, chín chắn, sống có trách nhiệm và biết trân trọng giá trị của gia đình và tình cảm gia đình, biết lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong những giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Về công việc: em mong anh có công việc ổn định, là người cầu tiến và có định hướng công việc rõ ràng để cùng nhau xây dựng gia đình sau này.

Về ngoại hình: mong anh gọn gàng, chững chạc và anh cao hơn em để em có thể yên tâm đồng hành.



Em biết con người không phải ai sinh ra cũng đã hợp nhau ngay từ đầu và cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo khuôn mẫu, đôi khi sự phù hợp cũng không đi theo tiêu chuẩn nào. Mỗi con người sinh ra đều có giá trị riêng và em tôn trọng điều đó. Quan trọng hơn vẫn là sự thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt và cùng nhau cố gắng, hoàn thiện để tốt hơn mỗi ngày. Em hy vọng nếu anh đọc được bài viết này, cảm thấy có chút gì đó tương đồng và nếu anh thấy người anh tìm kiếm đâu đó trong bài viết này, mong chúng ta có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Cuối cùng cũng không quên cảm ơn VnExpress vì đã tạo một cầu nối rất ý nghĩa để những người xa lạ có thể tìm thấy nhau giữa cuộc sống nhiều bộn bề này.

