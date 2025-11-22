Anh dễ tính, điềm đạm

Anh sống theo quan điểm gia đình là số một, sống làm sao để cha mẹ không buồn rầu hay băn khoăn suy nghĩ về mình.

Lại một trời thu giữa phố phường, mùi hoa sữa ngào ngạo lòng thủ đô. Đã ngót nghét 10 năm dần trôi, từ lúc anh bước chân lên giảng đường đại học. Mùi hoa vương vấn lối đi về, phố nhỏ hẻm xưa có chàng trai trẻ sớm mai vội vã dậy đi làm, tan tầm về với bóng lẻ loi. Nhìn ngày nối tiếp ngày dài thấm thoát đến nay đã 35 năm đón đông một mình, cái tuổi tưởng chừng họ đang sống trong cơn mưa tình yêu đôi lứa như bao người, cái tuổi đưa đón một người thương của bao người mà nó lại xa vời với anh em ạ. Anh đã rất cố gắng để tìm được một nửa của mình nhưng đều không được như ý. Anh khá dễ tính. Trái tim anh cũng biết nhớ, biết thương, biết vui và biết buồn. Người gieo cho anh hy vọng để rồi lấy đi nó bởi sự ngây thơ không nghĩ ngợi, chỉ vì lợi danh như vậy.



Anh là chàng trai lớn lên ở Hà Tây. Bố mẹ anh hiền lành, chất phác. Anh cũng là một người điềm đạm theo lối xưa cha ông tâm đắc. Anh sống theo quan điểm gia đình là số một, sống làm sao để cha mẹ không buồn rầu hay băn khoăn suy nghĩ về mình, mang lại cho mẹ cha điều họ hằng mong đợi. Ở đó anh cảm thấy cuộc sống dẫu vất vả nhưng cũng thảnh thơi. Anh tin sẽ có một ngày gặp được một nửa còn lại của mình. Anh nhìn bề ngoài cũng tạm ổn, thu nhập không kém so với trang lứa, làm quản lý bên xây dựng phố cổ. Anh mong tìm một nửa kia của mình qua đây.

Anh cần một người con gái sống biết trên biết dưới, hiếu thảo, có lòng vị tha, sống có tâm có đức. Không quan trọng vẻ xinh đẹp kiêu sa làm gì, bởi dù xinh đẹp ngọc ngà đến đâu thì thời gian cũng phai nhòa, còn cái nết mới đi theo anh hết đời. Anh có nhà Hà Nội, nơi đây có nhiều mục tiêu để chúng ta cùng vượt qua, một điểm tựa sau này cho con trẻ. Mong tìm được người đồng hành hiểu anh.

