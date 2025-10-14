Anh dễ nhìn, gọn gàng, ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh

Mong tìm được cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, vui vẻ, biết lắng nghe, thấu hiểu và có suy nghĩ tích cực.

Anh là chàng trai sinh năm 1989, được sinh ra ở Sài Gòn nhưng quê anh gốc miền Tây. Anh đang sống, làm việc tại TP HCM trong lĩnh vực tài chính kế toán doanh nghiệp. Công việc ổn định, đôi khi bận rộn, nhưng anh luôn giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Anh chưa từng kết hôn, là người hướng nội, sống tình cảm và chân thành. Mọi người nhận xét anh hiền lành, dễ gần, biết lắng nghe và có khiếu hài hước nhẹ nhàng. Anh cũng không phải "tổng tài" như trong phim đâu, chỉ là một người đàn ông bình thường, dễ nhìn, gọn gàng và biết ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh.



Anh thích cách sống tích cực, hiện đại, đôi khi cũng tinh nghịch một chút để cuộc sống thêm vui. Thời gian rảnh, anh thường chạy bộ, đi bơi hoặc gặp gỡ bạn bè ăn uống, trò chuyện. Anh cao 1m6, có lẽ vừa đủ để che nắng, che mưa cho em. Anh tin rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc có một người để cùng sẻ chia, cùng nhau ăn những bữa tối, cùng trò chuyện cuối ngày, cùng đồng hành qua những điều bình dị nhất.



Anh mong tìm được một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, vui vẻ, biết lắng nghe, thấu hiểu và có suy nghĩ tích cực, người mà anh có thể chở che, yêu thương, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đầy năng lượng và tiếng cười. Anh trân trọng gia đình, mong cùng em xây dựng một mái ấm nhỏ, nơi có cơm ngon, tiếng cười, và những chuyến đi để cùng khám phá thế giới ngoài kia. Nếu em cũng tin rằng hạnh phúc đến từ sự chân thành và đồng hành, biết đâu, giữa Sài Gòn rộng lớn này, hai chúng ta có thể tìm thấy nhau. Gửi đến em, người bạn tri kỷ của anh!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ