Yoo Ah In, từng thắng giải diễn viên xuất sắc của Hàn Quốc, bị ném tiền vào mặt khi ra tòa vì cáo buộc sử dụng chất cấm.

Theo YNA, tài tử 37 tuổi và bạn của anh, họ Choi, chịu thẩm vấn tại Tòa án trung tâm Seoul, từ 10h ngày 21/9. Sau khoảng ba tiếng thẩm vấn, Yoo Ah In bị trói tay, đưa đến nơi tạm giữ. Trước khi anh lên xe, một số người ném tiền về phía tài tử, hét lên: "Vào tù mà tiêu".

'Ảnh đế' Hàn bị ném tiền vào mặt khi ra tòa Yoo Ah In bị áp giải ngày 21/9. Video: O!Star

Giới chức sẽ công bố có bắt giữ Yoo Ah In hay không trong hôm nay hoặc ngày mai. Trước đó, Cục Điều tra Tội phạm Bạo lực thuộc Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul yêu cầu lệnh bắt giữ Yoo Ah In và Choi vì cáo buộc phạm luật về kiểm soát ma túy, có khả năng tiêu hủy bằng chứng và trốn tội.

Khi đến tòa, trước truyền thông, Yoo Ah In xin lỗi vì gây ảnh hưởng tiêu cực, anh cho biết sẽ thành khẩn trả lời mọi câu hỏi. Anh phủ nhận cáo buộc tiêu hủy chứng cứ, ép buộc người khác sử dụng cần sa.

Yoo Ah In trước khi lên xe đến nơi tạm giữ. Ảnh: TV Daily

Theo kết quả điều tra của cơ quan công tố, từ năm 2020, Yoo Ah In mua chất cấm 200 lần. Hồi tháng 1, tài tử và Choi cùng bốn người khác sử dụng cần sa và các chất ma túy khác ở Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 5, cảnh sát yêu cầu bắt giữ Yoo Ah In và Choi nhưng tòa bác bỏ đề nghị. Diễn viên vướng bê bối từ đầu tháng 2, bị cấm xuất cảnh. Cơ quan chức năng xác định anh dương tính với bốn loại, gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Cảnh sát đang làm rõ động cơ Yoo Ah In sử dụng chất cấm và nguồn gốc của chúng.

Ah In hoạt động ở làng giải trí 20 năm, được giới chuyên môn đánh giá diễn xuất đa dạng, tỏa sáng ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Các phim Veteran, Burning, Tình yêu bị cấm đoán giúp Yoo Ah In vươn lên sao hạng A, đoạt nhiều giải thưởng. Trong đó, với The Throne (2015), Ah In thành "Ảnh đế" trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh, khi 29 tuổi.

Như Anh (theo YNA)