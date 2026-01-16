Anh đang nợ mẹ một nàng dâu đúng nghĩa

Anh không hứa sẽ hoàn hảo nhưng hứa nghiêm túc; anh đang ở đây, mẹ anh thì đang đợi, còn em có muốn tìm hiểu ngay không nè.

Không phải kiểu nợ phải trả gấp, nhưng là khoản nợ mẹ nhắc đều đều mỗi lần gọi điện: "Bữa nay công việc sao rồi con" và câu tiếp theo luôn là: "Chừng nào dắt bạn gái về cho mẹ coi mặt"? Anh 35 tuổi, công việc ổn định, tự lo được cho bản thân, không sống phụ thuộc gia đình. Riêng chuyện tình cảm thì... vẫn treo "chưa có người nhận". Mẹ anh không cần con dâu xinh nhất xóm, không cần giỏi giang xuất chúng, chỉ cần một cô gái hiền, biết quan tâm, để mấy bữa giỗ và tết trong nhà có thêm tiếng cười. Còn anh thì đơn giản hơn: Anh cần một người để về nhà không thấy trống, một người để cùng ăn bữa cơm tối, để cuối tuần không phải hỏi "ăn gì" rồi lại ăn một mình.



Về anh: ngoại hình không soái ca nhưng gọn gàng, sạch sẽ, cao 1m75. Tính tình: ít nói, không thích hơn thua, ghét im lặng bỏ đi. Không hút thuốc, không rượu bia quá đà, không biến mất vô lý. Biết lắng nghe, biết xin lỗi khi sai và biết giữ lời. Anh không tìm người yêu để lấp chỗ trống, anh tìm một người đi cùng lâu dài, để nếu mai này có dắt về ra mắt, mẹ anh có thể yên tâm mà nói: "Ừ, con trai mẹ chọn đúng người rồi".

Nếu em là cô gái: sống tử tế, không thích drama, muốn một mối quan hệ nghiêm túc, chậm rãi nhưng chắc chắn; biết đâu em chính là người cùng anh xây dựng hạnh phúc 100 năm. Anh không hứa sẽ hoàn hảo nhưng hứa sẽ nghiêm túc. Anh đang ở đây. Mẹ anh thì đang đợi. Còn em... có muốn tìm hiểu ngay không nè.

