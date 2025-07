Anh đã sẵn sàng, mình đồng hành em nhé

Anh có chí tiến thủ, không ỷ lại, mỗi ngày vẫn cố gắng để phát triển hơn, tạo giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Người ta thường nói: ngồi yên, duyên sẽ tự đến; định mệnh đã được sắp đặt từ trước, nhưng anh không tin mọi điều tốt đẹp có thể đến mà không cần nỗ lực. May mắn đôi khi đến bất ngờ, nhưng nếu ta không chủ động, cũng khó mà nắm giữ. Như người được chọn để trở thành tổng thống, dù có số mệnh đi nữa, họ vẫn phải tranh cử, thuyết phục lòng người; người trúng số cũng phải bỏ tiền ra mua tờ vé số, tất cả đều cần hành động và sự nỗ lực. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, nên anh chọn gửi lại bài viết này thêm một lần nữa vì lá thư đầu tiên có thể do sai sót địa chỉ mail nên hầu như không nhận được phản hồi nào. Có lẽ, trước khi ban tặng điều gì, ông trời luôn muốn thử thách sự kiên trì và chân thành của chúng ta.



"Anh chưa từng viết lá thư nào dài đến vậy, nhưng đây là tất cả tấm lòng và sự nghiêm túc anh muốn gửi đến em, người anh hy vọng sẽ đồng hành cùng mình trên đoạn đường sắp tới. Nếu em cảm nhận được sự chân thành này, mong em sẽ hồi âm. Ở tuổi gần 35, khi bạn bè đã ổn định gia đình, anh mới thực sự cho mình thời gian để tìm một nửa phù hợp. Những năm tuổi 30, anh dành phần lớn thời gian để tu thân, lập nghiệp. Đến bây giờ, khi đã có nền tảng vững vàng, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Liệu tình yêu đến muộn có phải là quá muộn", "Liệu mình còn có cơ hội gặp được một người con gái phù hợp và có phẩm hạnh".



Duyên đến muộn là duyên lành, anh tin rằng người phù hợp sẽ đến đúng lúc, khi cả hai đã trưởng thành, đủ vững vàng để vì nhau mà xây dựng hạnh phúc. Anh từng nghe một câu nói rất tâm đắc: "Chúng ta đều thích tự do độc lập, nên khi dừng chân, người đó nhất định phải xứng đáng". Về ngoại hình, anh tự thấy mình trẻ hơn so với tuổi, giữ gìn tốt, gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu trong ăn mặc và phong cách sống. Nếu chấm một cách nương tay anh cũng được 7 điểm nhan sắc, không quá nổi bật nhưng dễ nhìn, dễ tạo thiện cảm. Anh quan niệm sống là phải tự tin, không cần hoàn hảo nhưng luôn chỉn chu với bản thân và người bên cạnh.



Trong thời gian chờ đợi người phù hợp, anh đã không ngừng hoàn thiện bản thân. Anh tốt nghiệp đại học, làm việc ở Sài Gòn và có điều hành doanh nghiệp riêng ở quê nhà, cũng gần thành phố. Sự nghiệp ổn định, thu nhập khá từ kinh doanh giúp anh tự tin rằng mình đủ khả năng lo cho vợ con khi lập gia đình. Anh có chí tiến thủ, không ỷ lại, mỗi ngày vẫn cố gắng để phát triển hơn, tạo giá trị cho bản thân và cộng đồng.



Sắp tới, anh dự định sẽ chuyển hẳn về quê nhà để tiện quản lý công việc và gần gũi với ba mẹ hơn, dù vẫn thường xuyên di chuyển giữa quê và thành phố. Anh sống có trách nhiệm, tự lập từ sớm nên không ngại san sẻ việc nhà. Nhà cửa tuy nhỏ, nhưng chỉ cần ấm cúng, sạch sẽ, có vài chậu hoa, chiếc ghế ngồi uống trà ngoài hiên là đủ bình yên. Anh thích sự gọn gàng, ngăn nắp – một phần vì anh bị viêm mũi dị ứng bụi, nên cũng hay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp



Về đạo đức, anh tin vào nhân quả, sống hướng thiện và thường xuyên tu tập để giảm tham, sân, si. Làm kinh doanh, anh càng hiểu rõ giá trị của việc hành xử có đạo đức, lợi mình lợi người. Anh không hút thuốc vì mùi khó chịu, rượu bia chỉ uống được vài lon, nhưng nếu em thích lai rai tâm sự thì anh vẫn sẵn sàng ngồi cùng, dù tửu lượng không cao. Anh có lối sống lành mạnh, thường xuyên chạy bộ, tập tạ nhẹ nên nhìn trẻ trung, khỏe khoắn. Trước đây vì mải lập nghiệp nên chưa có dịp du lịch nhiều, giờ rất muốn có người cùng đi đâu đó, đặc biệt là ra biển, nơi anh thấy lòng mình nhẹ nhõm nhất.



Quan điểm trong tình yêu của anh là: không có ai sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn, vì mỗi người là một cá thể riêng biệt với nền tảng, suy nghĩ và trải nghiệm sống khác nhau. Điều quan trọng là sự chân thành, thấu hiểu và mong muốn đồng hành thật sự. Nếu có điều đó, anh tin cả hai sẽ tìm được cách hòa hợp, vì nhau mà cố gắng. Về người bạn đời, anh mong em là người nữ tính, dịu dàng, có ngoại hình khá, không cần quá nổi bật nhưng biết chăm sóc bản thân, có gu ăn mặc gọn gàng, tinh tế. Khi anh đi xa, chỉ cần nhớ về hình ảnh một người vợ hiền thục đang đợi ở nhà cũng đủ tiếp thêm động lực. Nếu em sống hướng thiện, hoặc cùng hướng Phật thì càng quý, vì anh mong có thể cùng nhau tu tập, rèn tâm, xây dựng một đời sống bình an vì anh cũng hướng phật tu tập và tin vào nhân quả nhiều kiếp sống.



Anh là người miền Nam, cũng mong em là người cùng miền để thuận lợi trong phong tục, lối sống. Quan trọng hơn cả, anh không cần em phải quá giỏi giang ngoài xã hội, chỉ cần em là một hậu phương vững chắc, chu đáo, biết vun vén tổ ấm. Tuy vậy, nếu em có mong muốn cùng anh gây dựng cơ ngơi, cùng đồng hành trong công việc hay sự nghiệp thì anh rất sẵn lòng. Anh tin rằng: "đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn", khi cả hai cùng cố gắng thì những điều tốt đẹp sẽ không còn là điều xa vời.

