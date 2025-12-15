Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Em có muốn ai đó đón đưa em đi làm mỗi ngày, đợi em làm nails, làm tóc hàng giờ đồng hồ không; có anh đây.

Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Anh năm nay 40 tuổi, đang là bộ đội, công tác tại một học viện ở Hà Nội. Em có muốn một ai đó đón đưa em đi làm mỗi ngày không? Có muốn anh ngồi đợi em làm nails, làm tóc hàng giờ đồng hồ không? Có anh ở đây rồi nhé, anh luôn sẵn sàng và thích làm điều đó, miễn là người anh yêu thương, che chở, chiều chuộng vui và hạnh phúc thì anh vui theo rồi.

Vài nét về anh cho em biết nhé, trải qua 7 năm học tập và rèn luyện vất vả, giờ anh có công việc và sự nghiệp ổn định rồi. Anh đã có một căn chung cư cho mái ấm riêng của mình, chỉ còn thiếu mỗi em thôi đấy. Nếu em muốn có một người bạn đời tâm lý như anh nói đầu thư thì bây giờ em cũng phải giúp anh việc nhỏ này nhé, đó là giúp anh không phải nghe điệp khúc cưới vợ đi, mỗi cuối tuần về thăm bố mẹ và mấy chị gái.

Anh sốt hết cả ruột gan, chính vì vậy lại kiếm cớ để trốn sang chung cư của anh nằm đắp chăn nghe nhạc không lời cho hết nỗi niềm ưu tư đấy. Trong cuộc sống, anh rất chịu khó, kiên trì và ham học hỏi, thích nghe nhạc và hội họa, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên. Anh biết chơi đàn ghita, cắm hoa và nấu ăn cũng biết sơ sơ. Tính cách anh hướng nội, đang muốn tìm nhà ngoại để hướng. Anh thật thà và hiền lành, tử tế, không gia trưởng, không vướng bận tệ nạn xã hội, không nhuộm tóc hay xăm mình, đặc biệt rất tâm lý với phụ nữ. Anh có lòng bao dung và vị tha, biết lắng nghe và chia sẻ, tôn trọng phụ nữ, thích được người mình iu nhõng nhẽo và nũng nịu, được ngủ nướng vào những ngày cuối tuần. Anh cũng thích đi du lịch ngắn ngày để giảm stress sau một tuần vất vả. Anh thích nhất là khu vực phía Tây Bắc vì ở đó không khí trong lành và dễ chịu.

Điểm yếu của anh là không biết uống rượu bia và hút thuốc lá. Vì vậy mỗi lần liên hoan hay đi ăn cỗ cưới anh đều uống nước ngọt. Ngoài ra anh thích đọc sách và thể thao, giờ đây anh chỉ thiếu mình em nữa thôi. Mong rằng nếu em đọc được thư này của anh, mau mau xuất hiện để giải cứu anh nhé. Với anh, đời sẽ tuyệt vời khi có em trong vòng tay anh đấy. Anh sẽ chờ em. Chúc em ngày mới tốt lành và hạnh phúc nhé, mong thư của em.

