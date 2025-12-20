Ảnh cưới trong tuyết của Shin Min Ah, Kim Woo Bin

Diễn viên Hàn Shin Min Ah, 41 tuổi và Kim Woo Bin, 36 tuổi, hé lộ ảnh cưới trong khung cảnh tuyết rơi.

Ngày 20/12, qua công ty quản lý, vợ chồng công khai hình cưới đen trắng, vợ chồng cùng nhìn về một hướng. Hôn lễ diễn ra chiều tối nay tại khách sạn ở Seoul, Lee Kwang Soo làm MC buổi lễ.

Theo MK, để lan tỏa tình yêu thương, trước giờ thành hôn, cặp sao gửi tổng số tiền 300 triệu won (5,3 tỷ đồng) cho các quỹ giúp đỡ bệnh nhân bị bỏng, trung tâm y tế. 10 năm qua, cả hai quyên góp từ thiện vượt 1,1 tỷ won (19,6 tỷ đồng).

Vợ chồng Kim Woo Bin, Shin Min Ah. Ảnh: AM Entertainment

Hai người bén duyên khi chụp hình quảng cáo năm 2015, ít công khai sánh đôi ở sự kiện giải trí. Thi thoảng, khán giả tình cờ chụp được hình họ đi ăn, du lịch cùng nhau. Năm 2017, Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ngừng công việc để chữa bệnh, Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc, cổ vũ bạn trai, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong bức thư gửi fan tháng 11, Kim Woo Bin viết: "Tôi muốn cùng cô gái bên mình bao năm qua xây dựng gia đình, cùng nắm tay bước sang trang mới cuộc đời". Trong một lần phỏng vấn trước đây, tài tử nói cha mẹ anh gắn bó bền chặt và hạnh phúc, anh mong có cuộc hôn nhân giống cha mẹ.

Shin Min Ah tại sự kiện ngày 3/12/2025 Shin Min Ah tại sự kiện đầu tháng 12. Video: Weibo

Kim Woo Bin nổi tiếng châu Á qua loạt phim The Heirs (Người thừa kế), School 2015, Phẩm chất quý ông, Friend: The Great Legacy, Twenty, Ông trùm (Master).

Shin Min Ah hơn Woo Bin 5 tuổi, nổi bật màn ảnh Hàn qua các tác phẩm Những ngày tươi đẹp, Chiếc bánh tình yêu, Cuộc đời ngọt đắng, Bạn gái tôi là cáo chín đuôi, Điệu cha cha cha làng biển. Cô còn được giới chuyên môn đánh giá tích cực khả năng ca hát.

Như Anh (theo MK)