Ảnh cưới trên biển của Á hậu Tâm Như

Cô dâu diện váy cưới đính kết hình cánh bướm và tua rua, nô đùa bên chú rể trên bãi cát giữa khung cảnh hoàng hôn.
Cô tên đầy đủ Đặng Hoàng Tâm Như, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Người đẹp từng là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Văn Lang, TP HCM.
Tâm Như hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, từng góp mặt trong show của nhiều nhà thiết kế. Cô thi Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng dừng chân ở top 45. Năm 2023, Tâm Như gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt vị trí á hậu 4.
Cô dâu diện váy cưới đính kết hình cánh bướm và tua rua, nô đùa bên chú rể trên bãi cát giữa khung cảnh hoàng hôn.
Cô tên đầy đủ Đặng Hoàng Tâm Như, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Người đẹp từng là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Văn Lang, TP HCM.
Tâm Như hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, từng góp mặt trong show của nhiều nhà thiết kế. Cô thi Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng dừng chân ở top 45. Năm 2023, Tâm Như gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt vị trí á hậu 4.
Tâm Như tạo dáng ở hậu trường.
Người đẹp cho biết chọn biển để chụp ảnh cưới vì cả hai đều yêu thích thiên nhiên.
Á hậu Tâm Như làm lễ đính hôn hồi tháng 4 tại quê nhà Thừa Thiên Huế. Chồng của người đẹp tên Đức Ân, 35 tuổi, hơn cô chín tuổi, hiện là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Đám cưới của họ sẽ diễn ra tại một khách sạn năm sao thuộc trung tâm TP HCM, quy tụ nhiều sao trong giới showbiz.
Người đẹp cho biết chọn biển để chụp ảnh cưới vì cả hai đều yêu thích thiên nhiên.
Á hậu Tâm Như làm lễ đính hôn hồi tháng 4 tại quê nhà Thừa Thiên Huế. Chồng của người đẹp tên Đức Ân, 35 tuổi, hơn cô chín tuổi, hiện là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Đám cưới của họ sẽ diễn ra tại một khách sạn năm sao thuộc trung tâm TP HCM, quy tụ nhiều sao trong giới showbiz.
Tâm Như diện váy cưới lụa tôn vai trần, cùng chồng khiêu vũ trên du thuyền.
Tâm Như diện váy cưới lụa tôn vai trần, cùng chồng khiêu vũ trên du thuyền.
Á hậu cho biết quyết định đi tới hôn nhân vì tình cảm chín muồi, tin tưởng vào Đức Ân.
Á hậu cho biết quyết định đi tới hôn nhân vì tình cảm chín muồi, tin tưởng vào Đức Ân.
Êkíp ra Phú Quốc vào những ngày đầu tháng 10, gặp thời tiết mưa kéo dài, thuyền không được phép đi xa bờ. Lúc đầu, Tâm Như lo lắng, sợ phải hủy kế hoạch. Tuy nhiên, không lâu sau trời tạnh mưa và có nắng nên mọi người hoàn thiện bộ ảnh nhanh chóng.
Êkíp ra Phú Quốc vào những ngày đầu tháng 10, gặp thời tiết mưa kéo dài, thuyền không được phép đi xa bờ. Lúc đầu, Tâm Như lo lắng, sợ phải hủy kế hoạch. Tuy nhiên, không lâu sau trời tạnh mưa và có nắng nên mọi người hoàn thiện bộ ảnh nhanh chóng.
Tâm Như và chồng còn chọn không gian của một khách sạn để chụp bộ ảnh kỷ niệm.
Các mẫu váy cưới Tâm Như mặc do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện. Stylist Phạm Bảo Luận phối đầm cưới cùng trang sức ngọc trai, vòng hoa giúp cô dâu thêm nổi bật.
Tâm Như và chồng còn chọn không gian của một khách sạn để chụp bộ ảnh kỷ niệm.
Các mẫu váy cưới Tâm Như mặc do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện. Stylist Phạm Bảo Luận phối đầm cưới cùng trang sức ngọc trai, vòng hoa giúp cô dâu thêm nổi bật.
Tân Cao
Ảnh: Hải Nguyễn