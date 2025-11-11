Ảnh cưới trên biển của Á hậu Tâm Như

Cô dâu diện váy cưới đính kết hình cánh bướm và tua rua, nô đùa bên chú rể trên bãi cát giữa khung cảnh hoàng hôn.

Cô tên đầy đủ Đặng Hoàng Tâm Như, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Người đẹp từng là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Văn Lang, TP HCM.

Tâm Như hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, từng góp mặt trong show của nhiều nhà thiết kế. Cô thi Hoàn vũ Việt Nam 2022 nhưng dừng chân ở top 45. Năm 2023, Tâm Như gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt vị trí á hậu 4.