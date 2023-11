Ảnh cưới ở Melbourne của Diễm My 9x

Người đẹp diện đầm cưới đính kết, ôm sát cơ thể, tạo dáng giữa không gian cổ điển.

Diễn viên tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, 33 tuổi, quê TP HCM. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 1", "Chạy đi rồi tính", "Cô Ba Sài Gòn", "1990". Chồng cô là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Anh cầu hôn Diễm My 9x trên khinh khí cầu cuối năm 2022 trong chuyến du lịch Australia.