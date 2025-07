Ảnh cưới của rapper Đạt G - Cindy Lư

Chiếc váy do nhà thiết kế Dinky thực hiện riêng cho Cindy Lư. Phom dáng ôm phần thân trên kết hợp tay ren dài và lớp voan mỏng, tạo độ bay khi di chuyển. Chi tiết thêu nổi thủ công với dòng chữ "until the end of time" ("trọn đời bên nhau"), tượng trưng cho tình yêu của cô dâu, chú rể.