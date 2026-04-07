Ảnh cưới của Bảo Trúc và chồng người Đức

Diễn viên mặc váy cưới dáng ngắn cúp ngực, làm từ chất liệu voan, organza cao cấp, còn chồng sắp cưới của cô diện trang phục phong cách đi biển với sơ mi linen.
Cuối tháng 3, Bảo Trúc và người yêu từ Đức về nước để thực hiện bộ ảnh và chuẩn bị cho tiệc cưới. Cả hai sẽ tổ chức hôn lễ tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng vào tháng 7 sau nửa năm hẹn hò.
Người đẹp cho biết muốn thực hiện bộ ảnh kỷ niệm đơn giản, không cầu kỳ về váy áo hay ý tưởng.
Diễn viên tự chọn kiểu dáng và đặt may đầm phù hợp với phong cách gợi cảm của cô.
Bạn trai diễn viên chơi nhiều môn thể thao như chạy, bowling, leo núi và tập gym nên có vóc dáng săn chắc ở tuổi 56.
Bảo Trúc cho biết chỉ mất một buổi hoàn thành bộ ảnh vì họ thoải mái thể hiện cảm xúc, không diễn trước ống kính.
Đôi uyên ương cùng êkíp dành một buổi tại đồi cát để vừa thưởng ngoạn phong cảnh vừa chụp hình.
Cả hai hẹn hò sau khi gặp nhau tại phòng tập gym ở Đức vào cuối năm 2025. Người đẹp nói sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, cô tìm được điểm tựa vững chắc cho mình. "Bên anh ấy, tôi thấy thoải mái, bình an", cô nói.
Năm 2022, Bảo Trúc đưa hai con nhỏ theo chồng cũ sang Đức định cư. Tuy nhiên, hai năm sau, hôn nhân của cô rạn nứt. Ba năm qua sống ở xứ người, cô làm mẹ đơn thân, nuôi hai con bằng thu nhập từ việc cho thuê nhà ở TP HCM và tiền tiết kiệm. Mike chưa từng kết hôn nhưng có hai con trai 18 tuổi và 15 tuổi.
Bảo Trúc sinh năm 1986, quê ở Bạc Liêu (Cà Mau mới). Cô là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và màn ảnh Việt, từng đóng các phim như Người mẫu, Cột mốc 23, Lấy chồng sớm làm gì, Giá của nụ cười.
Bảo Trúc trong phim Cột mốc 23 (2011). Video: YouTube kho phim của Huy
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp