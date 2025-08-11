Anh còn đợi em không?

Em biết yêu thương, biết hiếu thảo, biết sẻ chia và đôi phần trắc ẩn để sẻ chia và yêu thương.

Anh đang nơi nào đó? 42 năm của em lặng lẽ trôi, lặng lẽ êm đềm, không vội vã. Em không cao, cũng không giàu, nhưng em đủ vốn sống của mình người bên cạnh an lòng, để công việc của em được phát triển, được công nhận trong phạm vi kiến thức còn hạn hẹp của mình. Em biết yêu thương, biết hiếu thảo, biết sẻ chia và đôi phần trắc ẩn để sẻ chia và yêu thương. Em cũng hiền và dễ thương đôi chút, nhưng người ta nói đường tình em chưa được nhiều may mắn và ưu đãi, nên vẫn mãi đi tìm một nửa để yêu thương.

Nếu anh là một người biết sẻ chia, biết yêu thương, có đôi bàn tay và khối óc, thật sự nghiêm túc, biết yêu thương gia đình và sức khỏe của bản thân, nếu thấy ở em có một điều gì đó tương đồng, đừng ngại ngần gửi em một lời chào cho những bước đầu tiên anh nhé. Cám ơn anh và chúc anh cùng độc giả như ý và may mắn trong cuộc sống.

