Anh cởi mở, hòa đồng, thích giao tiếp

Chào em, người anh chưa có cơ hội gặp mặt! Anh đang sinh sống tại quận Nam Từ Liêm- Hà Nội và làm công việc văn phòng cho một công ty về mảng giáo dục. Tình cờ biết đến chuyên mục này qua chia sẻ của bạn bè, anh thấy nhiều người đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Hôm nay, anh cũng mạnh dạn gửi vài dòng, hy vọng ở đâu đó em đọc được những chia sẻ này và nếu chúng ta cùng tần số. Biết đâu mình có duyên đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước.



Anh xin giới thiệu một chút về mình nhé. Tuy công việc hàng ngày gắn liền với những con số, nhưng anh không hề khô cứng đâu. Anh là người cởi mở, hòa đồng và thích giao tiếp. Về chuyện tình cảm, anh từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và đã ly hôn được 3 năm. Anh có một cô con gái nhỏ 4 tuổi rất đáng yêu. Vì con là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh, nên anh rất hy vọng em cũng là một người yêu trẻ con, em nhé. Về tính cách, bạn bè và người thân thường nhận xét anh là người đàn ông của gia đình, tính cách ôn hòa và luôn chung thủy. Anh biết nấu ăn một chút, đủ để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Khi rảnh rỗi, anh thích thể thao, đặc biệt là đá bóng và chạy bộ để giữ gìn sức khỏe. Ngoại hình anh cũng cân đối, cao 1m70 và nặng 70 kg.



Giống như nhiều người, anh luôn mong nhà là nơi bình yên nhất, là nơi sau thời gian làm việc mỗi ngày luôn có người chờ mong mình quay về. Với anh, hạnh phúc đôi khi thật giản đơn: chỉ cần được ăn bữa cơm gia đình sum vầy, cùng nhau trò chuyện, hoặc đơn giản là nhìn nhau, ở bên nhau cũng đủ thấy ấm áp rồi.



Về em, anh mong em là người trưởng thành, sống tử tế, biết cư xử, biết yêu thương và trân trọng những giá trị gia đình. Em có thể là một cô gái vui vẻ, độc thân hoặc cũng có thể là một người mẹ đơn thân. Điều quan trọng nhất là em đã thực sự khép lại quá khứ, không còn vướng bận gì người cũ và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, chân thành. Nếu em đọc được những dòng này và cảm thấy chúng ta có điểm chung, hãy hồi âm cho anh nhé. Chúc em và mọi người luôn an vui.

