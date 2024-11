Anh có ý chí vững vàng và tình cảm để viết thư cho em

Anh có học thức và khát vọng, ý chí kiên trì và tình cảm, tìm người tri kỷ và một gia đình trọn vẹn của chúng ta.

Em à. Có lẽ em đang say giấc nồng, không biết có đang mơ về nơi anh? Anh vừa kết thúc việc trong ngày, hiện giờ là 0h, căn phòng rộng, chiếc giường êm, mùi hoa sữa phảng phất nhẹ bên hiên nhà, đan xen dàn hoa giấy hồng phai rũ bên thềm. Anh mở cửa lặng bước qua bên kia đường, phía trước là biển rộng, một mình anh giờ này và biển. Gió thổi từng đợt sóng vỗ bờ đá, từng đợt như vỗ thấu tâm can, vỗ thấu vào nửa phần trái tim anh hiện trống trải, là nơi sẽ chứa đầy em ở đấy sau này. Vị biển mặn, gió từng sợi căng đầy luồn qua khe hở những ngón tay, hai môi khô cùng hơi lạnh một chút. Anh muốn viết gì đấy cho em để thấy ấm và đỡ nhớ em hơn, người mà anh cảm nhận được rất gần.



Anh của thời tuổi thơ rất yếu đuối, hay bị bắt nạt khi tới trường, từng uống thuốc độc vì cảm xúc trẻ thơ nhạy cảm dễ buồn tủi, muốn giải thoát, may mắn phát hiện kịp, tự chữa lành tâm hồn bằng việc vẽ tranh và nặn đồ chơi bằng đất. Anh thích vẽ. Rồi anh thích kiến trúc qua một lần tình cờ thấy phóng sự về kiến trúc sư trên tivi hàng xóm, thời đấy cả làng chỉ có hai chiếc tivi trắng đen thôi. Vậy là anh đi xe đạp qua đường đất, qua đường đá, qua đê, qua sông, hết nửa ngày trời để lên thành phố kiếm chỗ học vẽ như trên tivi. Vẫn nhớ gương mặt mẹ khi nah kể về thành phố với chi phí lớn của một buổi học vẽ, mà muốn thi phải học theo năm. Rồi hành trang từ Bắc Trung Bộ vào TP HCM học kiến trúc, năm tiếp theo anh thi thêm ngành xây dựng. Từ vùng quê nghèo thiếu thốn nhiều thứ vào thành phố mới biết con chuột máy tính khác chuột đồng đến thế. Sáu năm đam mê học, kết hợp làm bồi bàn, phụ nhà hàng, chạy xe ôm, rồi mọi thứ qua đi, anh tốt nghiệp với kết quả cao nhất trong hai lớp anh theo học.



Ra trường ngành kỹ thuật chưa kinh nghiệm, anh xin làm trưởng phòng với đề xuất giảm nửa lương cho vị trí ấy và bảo đảm bằng doanh thu của người kinh nghiệm 15 năm sắp nghỉ. May mắn được tuyển và như mong đợi, đây là vị trí cần nhiều kiến thức thực tế cùng kỹ năng mềm để giao tiếp khách hàng với đội công trình. Anh vật lộn để bảo đảm đúng lời hứa, doanh số từ tháng thứ hai tăng lên hơn và tăng lên nữa từng tháng tiếp theo. Trong 6 tháng tại đây, mỗi tháng anh đều được tăng lương, thưởng cùng thu nhập kiến thức là rất lớn.

Anh bắt đầu thành lập công ty từ tháng thứ 7, từ một người giỏi về kỹ thuật, không phải lo những việc khác của một CEO, anh lại phải mày mò tự học và dạy lấy mình để đáp ứng. Những năm ban đầu khá chật vật để vượt qua, con đường công việc anh đi, thiếu một trải nghiệm môi trường có những người thầy nhưng bù lại có giá trị riêng của nó. Trên đường tự thân này, anh biết sẽ còn đọc và học hỏi nhiều thứ để thực hiện được ước mơ.



Anh của em hiện tại cao trên 1m7, sức khỏe và thể chất tốt, hơn 20 năm chưa ốm vặt và chưa phải uống thuốc, sức khỏe tinh thần rất tốt, đậm người và lịch sự, hay cười, khá giản dị trong cả hình thức và sinh hoạt. Anh thuộc típ mơ lớn, dùng một đời để lập dựng đến mục tiêu dù biết sẽ là con đường chông gai, chật vật, nhiều thử thách. Hiện anh thành lập công ty thứ 5 với những lĩnh vực anh muốn tham gia, còn nhiều thứ anh phải làm với những đứa con tinh thần này vì hiện tại chưa như ý.



Viết tới đây chắc em thắc mắc sao giờ anh còn viết cho em trên này? Anh từng trải qua 3 mối tình rồi, tình đầu 8 năm yêu xa từ thời sinh viên, chỉ thiếu một chữ "tin", để rồi ngày anh mở chi nhánh ra Hà Nội, lúc gần được bạn là ngày bạn báo tin đi lấy chồng. Mối tình thứ hai gần hai năm, từ một người có hoàn cảnh đặc biệt. Mối tình thứ ba từ một người có IQ xuất sắc nhưng EQ dành cho anh không tốt khiến anh cô đơn trong cuộc tình gần 3 năm trong và sau Covid. Sau tất cả, cảm ơn sâu sắc 3 người từng là một phần thanh xuân của anh. Anh không nhận bất kỳ lời làm mối nào trước giờ, né tình cảm nhân viên công ty, tránh vượt lằn ranh với đối tác khách hàng. Hiện anh không còn vấn vương gì về tình cảm đã qua, một mình làm việc, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân.



Mặt khác, anh là một người đàn ông truyền thống, khát khao hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn. Bản thân luôn giữ những thói quen, tư tưởng làm nên một cuộc sống tích cực khi nắm tay em. Anh không bia rượu liên quan công việc, nếu có chỉ là uống với em hoặc gia đình nội ngoại vào diệp lễ tết, hiếu hỷ. Anh không ham mê những trò đỏ đen, càng không lăng nhăng vì sợ bệnh và bẩn trong tâm hồn mình. Anh trọng chữ hiếu và trọng sự đối xử công bằng nội ngoại, chắc chắn từ trong tâm đến hành động của anh, em sẽ luôn tự hào về việc này.



Vì vậy anh mong em là một người phụ nữ hướng về gia đình, có EQ tốt một chút để đồng hành và san sẻ với anh về mặt tình cảm, rồi anh sẽ có sức mạnh lo những việc khác, một chút hiện đại để ngôi nhà của mình luôn tươi mới. Em biết ăn ngon và chọn người nấu ăn ngon để cả nhà được thưởng thức. Em hạn chế vào bếp vì mỗi người chỉ có 24h thôi, thời gian còn để chơi với các con và anh. Công việc em muốn theo đuổi vì đam mê thì anh sẽ ủng hộ hoặc có thể đồng hành công việc anh đang làm nếu em thích. Lấy tình yêu thương và sự tôn trọng, trân trọng làm nền móng, anh tin một gia đình hạnh phúc trọn vẹn phải được xây dựng từ sự đồng điệu, cố gắng, bù đắp và vun đắp của cả hai.



Cả chặng đường sự nghiệp vượt mọi khó khăn và tình duyên trắc trở vượt nỗi u sầu, dù cho cuối cùng cầm nắm cả cơ đồ mà hồng nhan tri kỷ không có, ước ao gia đình trọn vẹn không thành thì tất cả đã qua sẽ thật xót xa ân hận, một đời này anh không muốn diễn ra như vậy. Anh hy vọng em cảm nhận được sự chân thành, thấy được thành ý và sự mong đợi của anh và biết là em để viết cho anh. Anh không xuất sắc gì nên cũng không có yêu cầu em về hình thức bên ngoài, chỉ cần em đang độc thân hoặc từng kết hôn và đã ly hôn, nhưng chắc chắn là em hoàn toàn tự do, không còn vấn vương gì từ tình cảm trước đây, để sẵn sàng trọn vẹn cho một sự khởi đầu mới và tuổi thì cỡ tuổi anh trở xuống em nhé.



Viết nhiều quá rồi, thèm được nói chuyện cùng em mỗi ngày, được nhìn em trìu mến và nghe em kể đủ chuyện buồn vui của cuộc sống. Bình minh đã chớm hé, sắc mặt trời lấp lánh như rải vàng trên nền ngàn vạn con sóng, chợt nhớ Xuân Diệu. Giờ anh sẽ chạy về hướng mặt trời, mong một ngày gần nhất sẽ nắm tay em đi giữa khung cảnh đẹp này và cùng em bước qua muôn vàn cung bậc cảm xúc ở trần thế. Mong thư từ em.

