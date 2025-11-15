Anh có trái tim ấm áp, mong gặp em ở tương lai

Anh nhẹ nhàng, sạch sẽ, có trái tim yêu em bình dị, có một bờ vai và biết lắng nghe.

Anh là một người đàn ông 34 tuổi, cao 1m71, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Gốc gia đình anh ở miền Tây. Cuộc sống của anh từng có nhiều thăng trầm, biến cố và thiếu vắng niềm vui, sự thương yêu, nhưng nhờ vậy mà anh học được cách trân trọng, những điều nhỏ bé, biết bỏ qua những cái nhỏ nhặt làm mình không vui và lắng nghe, phân biệt đúng sai bằng trái tim mình mà không cần ai chỉ bảo anh khá nhạy cảm. Anh không hoàn hảo, không giỏi ngoại ngữ, không quá tham vọng, chỉ mong có một cuộc sống đủ, bình yên bên người mình thương.

Anh có thể hứa một điều: anh sống thực tế, biết quan tâm, biết lắng nghe, chỉ nhìn về em chứ không nhìn một ai khác nữa. Sự chung thủy anh học ở mẹ. Gia đình anh cũng là gia đình có truyền thống cách mạng. Anh thích vẽ, thích hát từ nhạc trẻ, rap cho đến bolero, ballad. Với anh, âm nhạc và hội họa là cách để chữa lành tâm hồn hoặc khi anh buồn cần yên tĩnh để suy nghĩ. Anh cũng có một chút lãng mạn nhưng vừa đủ và thực tế chứ không mơ mộng xa xôi. Anh khá hiếu thảo (với những ai tôn trọng tình cảm), anh biết tôn trọng người lớn hơn, không dính vào rượu bia, thuốc lá hay bài bạc, cá độ. Anh cũng thích thể thao nhưng đang chững lại để chữa lành những vết thương từ sau dịch Covid (cái này tùy vào em muốn tìm hiểu ở anh đến đâu thôi).

Có một thời, anh từng yêu đơn phương bạn thân là nữ hơn 10 năm, tầm mắt anh luôn dừng ở cô ấy nên anh đã bỏ qua khá nhiều người muốn làm quen. Tuy nhiên vài năm trước cô ấy đã hạnh phúc bên người khác, anh cũng học cách mỉm cười chúc phúc như ai đó đã nói. Cách để yêu một người là buông bỏ và chúc phúc khi thấy người ấy tìm được người mình muốn chung sống cả đời.

Có lẽ anh không quá nổi bật giữa đám đông, không đẹp như các chàng trai em thấy trên phim hay các cuộc thi sắc đẹp, nhưng nếu em cần một chàng trai nhẹ nhàng, sạch sẽ, một trái tim yêu em bình dị, một bờ vai, một người biết lắng nghe luôn bên em khi em thấy mệt và luôn cố gắng để đem đến cho em một cảm giác bình yên nhất, hãy gửi thư cho anh nhé. Anh không hứa sẽ phản hồi tất cả lá thư em gửi một cách nhanh chóng, tuy nhiên anh sẽ trân trọng từng lá thư và trả lời một cách chân thật nhất. Nếu chúng ta không có duyên, em cũng đừng buồn, biết đâu nửa kia của em còn lạc đâu đó ngoài kia.

