Anh có trách nhiệm, nỗ lực để là chỗ dựa cho em

Mong gặp cô gái có nội tâm ấm áp, biết quan tâm chăm sóc gia đình, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát một cái đã nửa năm trôi qua, ở độ tuổi này mình thật sự hy vọng có thể nên duyên với ai đó để cùng nhau tiến tới một gia đình.

Mình 40 tuổi, cái tuổi không còn muốn yêu đương vui chơi mà không có mục đích nữa. Mình từng lập gia đình, ly hôn được 5 năm do không hợp cách sống. Hy vọng lần này mình sẽ gặp được người như ý phù hợp với tính cách và công việc, để có thể san sẻ nhau trong cuộc sống gia đình. Nhưng có lẽ duyên vẫn chưa đến nên mình đành nhờ VnExpress se duyên giúp. Mình lớn lên ở Huế, quê quán Nghệ An, đang làm văn phòng, công việc ổn định, trình độ đại học. Mình cao 1m72, trông cũng dễ nhìn.

Quan điểm trong tình yêu là sự thấu hiểu, tin tưởng và đồng hành lâu dài. Mình nghĩ rằng một mối quan hệ muốn đi đến hôn nhân thì không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự trưởng thành, khả năng lắng nghe và sẵn sàng vì nhau. Mình là người sống có trách nhiệm, không hoàn hảo nhưng luôn nỗ lực để trở thành chỗ dựa vững vàng cho người bên cạnh. Về người bạn đời, mình mong gặp một cô gái có nội tâm ấm áp, biết quan tâm chăm sóc gia đình, nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cũng mong muốn tìm một người để kết hôn chứ không chỉ tìm hiểu cho vui. Không cần quá xinh, chỉ cần hợp mắt, nói chuyện thấy dễ chịu là đủ để bắt đầu.

Nếu có duyên nhận được hồi âm từ bạn, mình hy vọng có thể biết một vài thông tin cơ bản như quê quán, công việc, ngoại hình, quan điểm sống. Mình nghĩ đó là những điều cần thiết để cả hai có thể hình dung rõ hơn về người đối diện, tạo tiền đề cho những cuộc trò chuyện chân thành hơn sau này. Mình thật lòng mong rằng qua chuyên mục này, chúng ta có thể tìm được nhau, hai người cùng hướng về một mái ấm, cùng xây một cuộc sống bình yên, giản dị nhưng có nhau.

