Anh có trách nhiệm, kinh tế vững vàng

Chào em, người bạn đời tương lai của anh! Anh đã bước qua tuổi 40 và hiện điều hành kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị dự án. Anh sống và làm việc tại Hà Nội.

Sau những năm tháng tập trung gây dựng sự nghiệp và khẳng định bản thân, anh nhận ra rằng thành công sẽ trọn vẹn hơn nếu có một người đồng hành để sẻ chia mỗi ngày.

Về bản thân, anh là người sống có trách nhiệm, kinh tế đã vững vàng. Anh đặc biệt yêu thích thể thao và duy trì việc tập luyện đều đặn, bởi anh tin rằng một tinh thần minh mẫn chỉ có thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh. Anh không hút thuốc và biết điểm dừng trong các cuộc vui công việc.



Anh tìm một người phụ nữ chân thành, biết thấu hiểu và cùng anh hướng tới một mối quan hệ nghiêm túc. Hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội để bắt đầu một hành trình mới. Nếu em cũng cùng mục tiêu như anh, xin đừng do dự mà liên hệ với anh nhé.

