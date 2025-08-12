Anh có tin vào duyên số không, em thì có

Em tin rằng giữa hàng triệu người, sẽ có một người đang chờ đợi mình ở đâu đó.

Em 28 tuổi, làm công việc văn phòng và yêu thích những điều giản dị trong cuộc sống. Em không ngại giới thiệu mình có ngoại hình ưa nhìn, nhưng điều tự hào hơn cả là một trái tim luôn mở rộng và tâm hồn nhạy cảm.

Em yêu thiên nhiên và động vật. Sau những ngày làm việc bận rộn, em thích đi dạo ở công viên, hít thở không khí trong lành hoặc đơn giản là chơi đùa với những chú cún đáng yêu. Em cũng rất thích du lịch, không phải để sống ảo mà để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Em mong tìm một người bạn trai trưởng thành, có thể cùng em chia sẻ buồn vui và xây dựng một gia đình nhỏ. Một người có thể cùng ngắm hoàng hôn, đi qua những thăng trầm và hướng đến một tương lai hạnh phúc.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, hãy gửi mail cho em nhé. Em rất mong nhận được phản hồi từ anh.

