Anh có tìm một người thật lòng và sẵn sàng yêu bằng cả trái tim?

Tôi thích nghệ thuật, sống nội tâm, và mong được yêu thương như chính con người mình.

Tôi sinh năm 1990, cao 1m58, nặng 75 kg, số đo không lý tưởng nhưng tôi học cách chấp nhận bản thân mỗi ngày. Tôi yêu nghệ thuật, thích vẽ vời, ngắm trời mây, bơi lội để thư giãn và tận hưởng những buổi chiều yên tĩnh. Tôi sống độc lập ở Hà Nội, là người hướng nội, nhiều cảm xúc và có những nỗi mặc cảm riêng mà đôi khi tôi không biết chia sẻ cùng ai.

Tôi ấn tượng với những người đàn ông cao ráo, khỏe mạnh, có sự điềm tĩnh và che chở. Nhưng điều tôi cần nhất không phải là ngoại hình, mà là một người đủ thấu hiểu, chân thành và có thể nói chuyện cùng nhau mỗi ngày về những điều bình thường nhưng đủ làm ấm lòng.

Nếu anh đang tìm một người bạn đời không hoàn hảo, nhưng thật lòng và sẵn sàng yêu bằng cả trái tim, mình có thể bắt đầu bằng một lời chào.

