Anh có thích những cuộc trò chuyện bên ly rượu vang?

Giữa rất nhiều khao khát bình yên, đôi khi em tự hỏi: liệu một chút tinh quái, một chút chếnh choáng, như ly rượu nhâm nhi giữa mùa đông lạnh giá, có đủ khiến người ta muốn ngồi lại lâu hơn?

Ngồi đọc những tâm tư mọi người gửi về đây, em nhận ra ai cũng mang trong mình những mong mỏi rất giống nhau. Những dòng chữ dịu dàng và chân thành đến mức đôi lúc em có cảm giác như đang lạc giữa hàng trăm bức thư tình chưa kịp gửi. Có lẽ, sự tinh tế và dịu dàng vốn dĩ vẫn ở trong mỗi người, không phân biệt nam hay nữ, chỉ là giữa bộn bề cuộc sống, ta có đủ yêu thương để khơi gợi nó hay không mà thôi.

Anh là anh, em chỉ là em - một cô gái thường được nhớ đến bởi sự nhẹ nhàng, đáng yêu, có chút lém lỉnh, đủ thông minh và... nói hơi nhiều. Em biết yêu thương chính mình, sống tự tin và lạc quan, biết cách tạo ra niềm vui cho bản thân và những người xung quanh, nên cuộc sống của em nhìn chung vẫn ổn áp và dễ thương. Nhưng dù ổn đến đâu, em vẫn mong có thể gặp anh sớm hơn một chút. Không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để có thêm một người cùng chia sẻ những câu chuyện vô tri mỗi ngày, để được lắng nghe và hiểu anh thêm một chút.

Em sống khá đơn giản, thích hoa, thích những dòng thư tay, thích những món quà nhỏ bất ngờ và những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Thích những cái ôm ấm và cả những nụ hôn lén lút khi không ai để ý. Em tin vào cảm xúc, tin vào duyên số, nhưng cũng có những nguyên tắc riêng. Em đủ lý trí, đủ truyền thống và đủ rõ ràng để yêu hết mình, cũng đủ dứt khoát khi cần.

Em không có một "gu" cụ thể, cũng không đặt ra tiêu chí nào cho người đối diện. Chỉ mong khi ở bên anh, anh được là anh và em vẫn được là chính mình: thoải mái, chân thành, được sẻ chia và cùng nhìn về một hướng đủ xa để đi cùng nhau.

Em không cố phác họa con người mình bằng những con số hay hình hài như chiều cao, cân nặng... Bởi nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ là những bất ngờ đầu tiên của nhau, nghĩ thôi đã thấy "so crazy" rồi.

