Anh có thích buổi sáng nhẹ nhàng với ly cà phê specialty bên em?

Em là cô gái năng động, thích vận động nhưng chỉ ở mức "vừa đủ" thôi nha (cười).

Em thích du lịch đó đây, trekking nhẹ và thưởng thức món ăn ngon dù là ở quán lề đường hay một góc nhỏ ấm cúng nào đó, từ món Việt thân quen đến món phương xa đầy hương vị lạ.

Em cao 1m6, được học hành đầy đủ, có cơ hội đi đây đi đó và xinh vừa đủ để anh còn nhớ đến em. Em ở độ tuổi đủ để nhận ra rằng mình yêu sự bình yên hơn là những đám đông ồn ào bên ngoài. Em thích những buổi tối yên tĩnh, có ly vang đỏ, miếng cheese nhỏ, bản nhạc nhẹ và một cuộc trò chuyện đủ sâu để chạm đến cảm xúc thật.

Cũng có những ngày em lang thang tìm một quán cà phê specialty mới, chỉ để ngửi mùi cà phê rang xay, ngắm người qua lại, hoặc ngồi lặng yên bên cuốn sách yêu thích. Nhưng đôi khi, giữa những khoảnh khắc đó, em vẫn thấy hình như... thiếu một điều gì đó. Có lẽ là thiếu anh ngồi cạnh em.

Em không tìm một người hoàn hảo, chỉ mong gặp người đàn ông ấm áp, chín chắn, biết lắng nghe và trân trọng sự tử tế - người có đủ trải nghiệm để cùng em trò chuyện về cuộc sống xung quanh chúng ta.

Nếu anh cũng tin rằng một mối quan hệ đặc biệt bắt đầu từ sự đồng điệu và những cuộc trò chuyện thật lòng, biết đâu một buổi hẹn với ly cà phê specialty lại là khởi đầu cho điều gì đó thú vị hơn về chúng ta, đúng không anh?

