Anh có thể sống tốt nhưng nếu có em sẽ hạnh phúc hơn

Hy vọng khi gặp được em, một người phụ nữ có trái tim ấm áp, đạo đức, tử tế và tràn đầy lòng yêu thương.

Hy vọng mình gặp được nhau, yêu thương, thấu hiểu và bên nhau trọn đời. Anh sinh năm 1992, sống và làm việc tại Hà Nội. Anh có vóc dáng cao ráo, không hút thuốc, chưa từng kết hôn hay có con, công việc ổn định với thu nhập để tự trang trải cuộc sống cho bản thân và một chút tích lũy để sẵn sàng cùng em xây dựng tổ ấm của chúng ta. Anh có thân hình cân đối, cao 1m72, tính cách hòa đồng vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe, tiếp thu và luôn nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong một mối quan hệ, anh luôn lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với bạn gái.



Cũng có những khi anh có những khuyết điểm vì không ai trên đời này là hoàn hảo cả, vậy anh mong khi đồng hành cùng nhau, chúng ta cùng nỗ lực cố gắng, bổ sung cho nhau và là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Anh cũng thích nấu ăn vì tin rằng căn bếp là trái tim của một gia đình hạnh phúc và sẽ hạnh phúc hơn khi có em trong căn bếp của gia đình. Hy vọng khi gặp được em, một người phụ nữ có trái tim ấm áp, đạo đức, tử tế và tràn đầy lòng yêu thương, anh sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa và cùng em đi hết hành trình cuộc sống tươi đẹp này. Nếu thấy sự đồng điệu, em hãy gửi vài dòng chia sẻ để chúng ta có cơ hội tìm thấy nhau em nhé.

